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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:03

Ок, за буйки не заплываем. Другого ответа я не ожидал )
Тогда, если оставить здесь - получается на полгода-год 3.50-4.00%. Нормальное предложение ? Никого пощедрее нет ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:05

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:Что скажете - можно ли заплыть за буйки на полгода ?

Міркую що за 2% доходу за буйки запливати ніззя.
В Моєму банку можна... :)


а що саме вас насторожує у нашому банку? здається, ви вже років зо 2 пишите, що не можна довіряти, а тим часом банк розвивається, дає гарні ставки із року в рік та отримує міжнародні рейтинги ;)
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:08

  mustbe написав:Ок, за буйки не заплываем. Другого ответа я не ожидал )
Тогда, если оставить здесь - получается на полгода-год 3.50-4.00%. Нормальное предложение ? Никого пощедрее нет ?


добрый день.
а этот ответ пользователя основывается хоть на каких-то данных? по какой причине вы сомневаетесь в размещении?
в банке все ок, о чем гопорит отчетность, НБУ и международные рейтинги. так что, будем рады вас видеть нашим клиентом. Хорошего вечера!
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:12

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:а що саме вас насторожує у нашому банку?

Не знаю на чому банка заробляє?
Катерина скрізь талдичить про бізнес модель на 3 роки вперед?
Якщо не важко, в чому бізнес модель Сосіс банки?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:20

Re: Банк Альянс

  mustbe написав:Никого пощедрее нет ?

Закарпатські конячники щедріші...в них 4,5% по звичайному, виплата щомісячна, можливість поповнення.
http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals
Але на мою субєктивну думку Сосіс банка троха надійніша за конячників.
Але коли менше Фонда...яка різниця.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:21

  BankAlliance написав:а этот ответ пользователя основывается хоть на каких-то данных? по какой причине вы сомневаетесь в размещении?

А что непонятного то ?
По причине того, что любой банк может лопнуть, даже с самыми красивыми и распрекрасными цифрами.
И если банк сознательно толкает клиента за превышение фонда - уже есть повод задуматься.
Была бы надбавка за вклад в 7-8 куе - вопросов бы не было.
А если речь идёт про 10куе - должны быть очень веские причины для такого превышения.

Хотя - и Минфин даёт 0,35% если доложить 2куе...
Получается 4+1+0.35 = 5.35%

Что победит: жадность или осторожность ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:23

  Квесторе_поверніться написав:
  BankAlliance написав:а що саме вас насторожує у нашому банку?

Не знаю на чому банка заробляє?
Катерина скрізь талдичить про бізнес модель на 3 роки вперед?
Якщо не важко, в чому бізнес модель Сосіс банки?


По-перше, я б вас дуже просив коректно називати банк. Це повага як до установи, так і до мене, як оф.преда
По-друге, прикріпив зображення. Сподіваюсь, вам стане зрозуміліше.

Зображення
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:26

  mustbe написав:Ок, за буйки не заплываем. Другого ответа я не ожидал )
Тогда, если оставить здесь - получается на полгода-год 3.50-4.00%. Нормальное предложение ? Никого пощедрее нет ?

на сегодня
Конкорд 4,5-4,75 через ИБ,
СИЧ 4,5
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:35

  vollena71 написав:Конкорд 4,5-4,75 через ИБ

Спасибо, то что надо.
Пойду к соседкам под 4.75.
Ничего не имею против Альянса, но как ни крути, а 4.75 > 4.00, с этим трудно спорить )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:35

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:По-перше, я б вас дуже просив коректно називати банк. Це повага як до установи, так і до мене, як оф.преда

Повага до власника і є повагою до банки і відповідно до офПРеда.
В повазі не сумнівайтесь.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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