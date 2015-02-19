RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:36

BankAlliance, кстати, меня тоже интересует вопрос, почему планка именно на 10к USD?
Это не только в этом банке заметил.
В некоторых банках есть ещё "планка 250к грн". Почему не 200?

Было бы 7-8к USD чтоб не выходить за фонд по текущему курсу - это делало бы клиентов более сговорчивыми.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10223
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6495 раз.
Подякували: 2720 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:38

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:По-друге, прикріпив зображення. Сподіваюсь, вам стане зрозуміліше.

Із зображення так і не зрозумів на чому банка заробляє?
По яких 2-3 напрямках і які перспективи цих напрямків?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31401
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:43

Дык всё понятно.
Банк готов чуток доплатить за лояльность тем клиентам, которые верят в него безоговорочно и готовы вылезть за фонд.
Это типа плата за кредит доверия.
"Ты вылазишь за фонд - а я тебе чуток доплачу".
Только к сожалению - доплата и близко не соответствует клиентским рискам
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3119
З нами з: 27.12.17
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:34

Глянув звітність банки за 3 квартал.
Інтенсивно кредитують...навіть почали кредитувати сільську господарку.
Але в основному торгашів.
З рік зарплати збільшили в 2 рази виглядає.
Грошонета сюди несуть не тільки фізики а і юрики...навіть на депо.
Не виглядає що можуть моментально втікнути...хоча хто його зна.
Підставляють плече НБУ з їх депозитними сертифікатами.
Влетіли на 28 млн з якоюсь мутною конторою ТОВ Навіум прикупивши цієї контори цінний папір, який виявився сортирним.
Так що банка виглядає цілком бодрячком.
А те шо наговарюють на банку шо він шось там мив через ОВДП нехай ще доведуть через Суд...тоді і видно буде.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31401
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1580 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 71727374
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжнародний Інвестиційний Банк 1 ... 9, 10, 11
Модератор » Чет 19 лют, 2015 10:31
101 25275
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:38
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 8065, 8066, 8067
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80661 9520106
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:11
antey718
А-Банк 1 ... 1500, 1501, 1502
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15019 2078465
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 18:40
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16770)
14.01.2020 19:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.