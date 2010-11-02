Додано: Вів 14 січ, 2020 19:34

Глянув звітність банки за 3 квартал.

Інтенсивно кредитують...навіть почали кредитувати сільську господарку.

Але в основному торгашів.

З рік зарплати збільшили в 2 рази виглядає.

Грошонета сюди несуть не тільки фізики а і юрики...навіть на депо.

Не виглядає що можуть моментально втікнути...хоча хто його зна.

Підставляють плече НБУ з їх депозитними сертифікатами.

Влетіли на 28 млн з якоюсь мутною конторою ТОВ Навіум прикупивши цієї контори цінний папір, який виявився сортирним.

Так що банка виглядає цілком бодрячком.

А те шо наговарюють на банку шо він шось там мив через ОВДП нехай ще доведуть через Суд...тоді і видно буде.