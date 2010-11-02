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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:36
BankAlliance, кстати, меня тоже интересует вопрос, почему планка именно на 10к USD?
Это не только в этом банке заметил.
В некоторых банках есть ещё "планка 250к грн". Почему не 200?
Было бы 7-8к USD чтоб не выходить за фонд по текущему курсу - это делало бы клиентов более сговорчивыми.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 14 січ, 2020 17:38
BankAlliance написав:
По-друге, прикріпив зображення. Сподіваюсь, вам стане зрозуміліше.
Із зображення так і не зрозумів на чому банка заробляє?
По яких 2-3 напрямках і які перспективи цих напрямків?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Вів 14 січ, 2020 17:43
Дык всё понятно.
Банк готов чуток доплатить за лояльность тем клиентам, которые верят в него безоговорочно и готовы вылезть за фонд.
Это типа плата за кредит доверия.
"Ты вылазишь за фонд - а я тебе чуток доплачу".
Только к сожалению - доплата и близко не соответствует клиентским рискам
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Додано: Вів 14 січ, 2020 19:34
Глянув звітність банки за 3 квартал.
Інтенсивно кредитують...навіть почали кредитувати сільську господарку.
Але в основному торгашів.
З рік зарплати збільшили в 2 рази виглядає.
Грошонета сюди несуть не тільки фізики а і юрики...навіть на депо.
Не виглядає що можуть моментально втікнути...хоча хто його зна.
Підставляють плече НБУ з їх депозитними сертифікатами.
Влетіли на 28 млн з якоюсь мутною конторою ТОВ Навіум прикупивши цієї контори цінний папір, який виявився сортирним.
Так що банка виглядає цілком бодрячком.
А те шо наговарюють на банку шо він шось там мив через ОВДП нехай ще доведуть через Суд...тоді і видно буде.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 22:59
Подскажите, перевод на карту Альянса без комиссии?
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ishvara
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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:24
ishvara написав:
Подскажите, перевод на карту Альянса без комиссии?
Альянс не берет комисс за входящий/исходящий р2р-перевод на дебетках
Альянс таки берет комисс 0,5% за входящий/исходящий внешний СЭП-перевод на дебетках
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:33
clientage написав: ishvara написав:
Подскажите, перевод на карту Альянса без комиссии?
Альянс не берет комисс за входящий/исходящий р2р-перевод на дебетках
Альянс таки берет комисс 0,5% за входящий/исходящий внешний СЭП-перевод на дебетках
Спасибо. p2p надо делать в приложении Альянса или без разницы?
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ishvara
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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:44
ishvara, я с Мони пуляю.
А депо размещал через СЭП, сразу на 2630 как получил рек-ты в отд-и.
Востаннє редагувалось clientage
в Суб 18 січ, 2020 23:48, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:46
clientage написав:ishvara
, я с Мони пуляю.
А депо размещал через СЭП, сразу на 2630 как получил рек-ты в отд-и.
А в мобільному застосунку Сосіс банки можна депо відкривати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:52
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:ishvara
, я с Мони пуляю.
А депо размещал через СЭП, сразу на 2630 как получил рек-ты в отд-и.
А в мобільному застосунку Сосіс банки можна депо відкривати?
Ну функционал есть, но я не пробовал. Потыкаться в менюшке можно
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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