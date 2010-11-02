RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:36

BankAlliance, кстати, меня тоже интересует вопрос, почему планка именно на 10к USD?
Это не только в этом банке заметил.
В некоторых банках есть ещё "планка 250к грн". Почему не 200?

Было бы 7-8к USD чтоб не выходить за фонд по текущему курсу - это делало бы клиентов более сговорчивыми.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10256
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6503 раз.
Подякували: 2732 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:38

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:По-друге, прикріпив зображення. Сподіваюсь, вам стане зрозуміліше.

Із зображення так і не зрозумів на чому банка заробляє?
По яких 2-3 напрямках і які перспективи цих напрямків?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31534
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:43

Дык всё понятно.
Банк готов чуток доплатить за лояльность тем клиентам, которые верят в него безоговорочно и готовы вылезть за фонд.
Это типа плата за кредит доверия.
"Ты вылазишь за фонд - а я тебе чуток доплачу".
Только к сожалению - доплата и близко не соответствует клиентским рискам
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3156
З нами з: 27.12.17
Подякував: 83 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:34

Глянув звітність банки за 3 квартал.
Інтенсивно кредитують...навіть почали кредитувати сільську господарку.
Але в основному торгашів.
З рік зарплати збільшили в 2 рази виглядає.
Грошонета сюди несуть не тільки фізики а і юрики...навіть на депо.
Не виглядає що можуть моментально втікнути...хоча хто його зна.
Підставляють плече НБУ з їх депозитними сертифікатами.
Влетіли на 28 млн з якоюсь мутною конторою ТОВ Навіум прикупивши цієї контори цінний папір, який виявився сортирним.
Так що банка виглядає цілком бодрячком.
А те шо наговарюють на банку шо він шось там мив через ОВДП нехай ще доведуть через Суд...тоді і видно буде.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31534
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:59

Подскажите, перевод на карту Альянса без комиссии?
ishvara
 
Повідомлень: 1488
З нами з: 09.12.12
Подякував: 238 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:24

  ishvara написав:Подскажите, перевод на карту Альянса без комиссии?

Альянс не берет комисс за входящий/исходящий р2р-перевод на дебетках
Альянс таки берет комисс 0,5% за входящий/исходящий внешний СЭП-перевод на дебетках
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30098
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:33

  clientage написав:
  ishvara написав:Подскажите, перевод на карту Альянса без комиссии?

Альянс не берет комисс за входящий/исходящий р2р-перевод на дебетках
Альянс таки берет комисс 0,5% за входящий/исходящий внешний СЭП-перевод на дебетках

Спасибо. p2p надо делать в приложении Альянса или без разницы?
ishvara
 
Повідомлень: 1488
З нами з: 09.12.12
Подякував: 238 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:44

ishvara, я с Мони пуляю.
А депо размещал через СЭП, сразу на 2630 как получил рек-ты в отд-и.
Востаннє редагувалось clientage в Суб 18 січ, 2020 23:48, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30098
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:46

  clientage написав:ishvara, я с Мони пуляю.
А депо размещал через СЭП, сразу на 2630 как получил рек-ты в отд-и.

А в мобільному застосунку Сосіс банки можна депо відкривати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31534
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:52

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:ishvara, я с Мони пуляю.
А депо размещал через СЭП, сразу на 2630 как получил рек-ты в отд-и.

А в мобільному застосунку Сосіс банки можна депо відкривати?

Ну функционал есть, но я не пробовал. Потыкаться в менюшке можно :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30098
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3484 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 71727374
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ishvara і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 583, 584, 585
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5844 776976
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 січ, 2020 00:37
ishvara
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3727, 3728, 3729
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37280 4571835
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 січ, 2020 23:28
Квесторе_поверніться
Идея Банк 1 ... 1700, 1701, 1702
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17019 2416485
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 січ, 2020 23:17
vpchelko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.