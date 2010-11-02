1) А як же звідси тікати тоді, якщо СЕП аж 0.5%? Які ліміти на р2р-вихід?
2) Чи вірно розумію, що краще зайти через Мінфін у відділенні, оформити одразу депо та картку для нього, звідкіля можна буде Монькою забирати %?
3) А ота Платинум картка існує миттєва, щоб двічі не відвідувати банку?
4) Чи потрібен тут поточний, може з нього вихід СЕПом безкоштовно?
5) Страховки тут не парять?
6) СМС безкоштовно, через КЦ вимикається?
7) Від якої суми довідку про доходи треба надавати? Зарплатні з роботи вистачить?
P.S. Треба за одне відвідування все порішати, бо трошки далекувато їхати...