Додано: Нед 19 січ, 2020 21:23

kreuz написав: clientage написав: ishvara написав: Подскажите, перевод на карту Альянса без комиссии? Подскажите, перевод на карту Альянса без комиссии?

Альянс не берет комисс за входящий/исходящий р2р-перевод на дебетках

Альянс таки берет комисс 0,5% за входящий/исходящий внешний СЭП-перевод на дебетках Альянс не берет комисс за входящий/исходящий р2р-перевод на дебеткахАльянс таки берет комисс 0,5% за входящий/исходящий внешний СЭП-перевод на дебетках

1) А як же звідси тікати тоді, якщо СЕП аж 0.5%? Які ліміти на р2р-вихід?



2) Чи вірно розумію, що краще зайти через Мінфін у відділенні, оформити одразу депо та картку для нього, звідкіля можна буде Монькою забирати %?



3) А ота Платинум картка існує миттєва, щоб двічі не відвідувати банку?



4) Чи потрібен тут поточний, може з нього вихід СЕПом безкоштовно?



5) Страховки тут не парять?



6) СМС безкоштовно, через КЦ вимикається?



7) Від якої суми довідку про доходи треба надавати? Зарплатні з роботи вистачить?



P.S. Треба за одне відвідування все порішати, бо трошки далекувато їхати... 1) А як же звідси тікати тоді, якщо СЕП аж 0.5%? Які ліміти на р2р-вихід?2) Чи вірно розумію, що краще зайти через Мінфін у відділенні, оформити одразу депо та картку для нього, звідкіля можна буде Монькою забирати %?3) А ота Платинум картка існує миттєва, щоб двічі не відвідувати банку?4) Чи потрібен тут поточний, може з нього вихід СЕПом безкоштовно?5) Страховки тут не парять?6) СМС безкоштовно, через КЦ вимикається?7) Від якої суми довідку про доходи треба надавати? Зарплатні з роботи вистачить?P.S. Треба за одне відвідування все порішати, бо трошки далекувато їхати...

1. %% забираю манисендом, а тело буду через кассу брать раз не хотят СЭПом выпускать2. Мы так и сделали. оформили заявку в Минфине, зашли в отд-е, оформили депо, вынесли мосх всему отд-ю шобы таки получить рек-ты для 2630 и до конца дня закинули тело.3. Не знаю, нам пофиг было на карту, оформлялись до 200К и взяли MC Standard Contactless, хотя щас вижу, шо мона было Платину выцыганить (но она ещегодно перевыпускается)4. Тогда у них ИБ не было, а нарисовать платежку с текущего стоило денег 15..20грн. Щас в ИБ с текущего тоже есть комисс. Я забил. Перчатки и мазь оксолиновая у меня еще с времен Михи и Фидота остались, так шо буду выносить наломНо думаю щас нуна таки присмотреться к возможностям текущего5. Не парили6. Нашару, а вот выписку на мыло заполучить мона ток по заказу через телепон, но высылают быстро7. Не требовали, у нас анкета хорошая -- с катерами, машинами, дачами, хавирами