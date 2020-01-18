kreuz написав: clientage написав: ishvara написав:
Подскажите, перевод на карту Альянса без комиссии?
Альянс не берет комисс за входящий/исходящий р2р-перевод на дебетках
Альянс таки берет комисс 0,5% за входящий/исходящий внешний СЭП-перевод на дебетках
1) А як же звідси тікати тоді, якщо СЕП аж 0.5%? Які ліміти на р2р-вихід?
2) Чи вірно розумію, що краще зайти через Мінфін у відділенні, оформити одразу депо та картку для нього, звідкіля можна буде Монькою забирати %?
3) А ота Платинум картка існує миттєва, щоб двічі не відвідувати банку?
4) Чи потрібен тут поточний, може з нього вихід СЕПом безкоштовно?
5) Страховки тут не парять?
6) СМС безкоштовно, через КЦ вимикається?
7) Від якої суми довідку про доходи треба надавати? Зарплатні з роботи вистачить?
P.S. Треба за одне відвідування все порішати, бо трошки далекувато їхати...
1. %% забираю манисендом, а тело буду через кассу брать раз не хотят СЭПом выпускать
2. Мы так и сделали. оформили заявку в Минфине, зашли в отд-е, оформили депо, вынесли мосх всему отд-ю шобы таки получить рек-ты для 2630 и до конца дня закинули тело.
3. Не знаю, нам пофиг было на карту, оформлялись до 200К и взяли MC Standard Contactless, хотя щас вижу, шо мона было Платину выцыганить (но она ещегодно перевыпускается)
4. Тогда у них ИБ не было, а нарисовать платежку с текущего стоило денег 15..20грн. Щас в ИБ с текущего тоже есть комисс. Я забил. Перчатки и мазь оксолиновая у меня еще с времен Михи и Фидота остались, так шо буду выносить налом
Но думаю щас нуна таки присмотреться к возможностям текущего
5. Не парили
6. Нашару, а вот выписку на мыло заполучить мона ток по заказу через телепон, но высылают быстро
7. Не требовали, у нас анкета хорошая -- с катерами, машинами, дачами, хавирами
... делайте хоть что-нибудь!