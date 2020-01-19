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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:10

  clientage написав:
  ishvara написав:Подскажите, перевод на карту Альянса без комиссии?

Альянс не берет комисс за входящий/исходящий р2р-перевод на дебетках
Альянс таки берет комисс 0,5% за входящий/исходящий внешний СЭП-перевод на дебетках

1) А як же звідси тікати тоді, якщо СЕП аж 0.5%? Які ліміти на р2р-вихід?

2) Чи вірно розумію, що краще зайти через Мінфін у відділенні, оформити одразу депо та картку для нього, звідкіля можна буде Монькою забирати %?

3) А ота Платинум картка існує миттєва, щоб двічі не відвідувати банку?

4) Чи потрібен тут поточний, може з нього вихід СЕПом безкоштовно?

5) Страховки тут не парять?

6) СМС безкоштовно, через КЦ вимикається?

7) Від якої суми довідку про доходи треба надавати? Зарплатні з роботи вистачить?

P.S. Треба за одне відвідування все порішати, бо трошки далекувато їхати...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:23

  kreuz написав:
  clientage написав:
  ishvara написав:Подскажите, перевод на карту Альянса без комиссии?

Альянс не берет комисс за входящий/исходящий р2р-перевод на дебетках
Альянс таки берет комисс 0,5% за входящий/исходящий внешний СЭП-перевод на дебетках

1) А як же звідси тікати тоді, якщо СЕП аж 0.5%? Які ліміти на р2р-вихід?

2) Чи вірно розумію, що краще зайти через Мінфін у відділенні, оформити одразу депо та картку для нього, звідкіля можна буде Монькою забирати %?

3) А ота Платинум картка існує миттєва, щоб двічі не відвідувати банку?

4) Чи потрібен тут поточний, може з нього вихід СЕПом безкоштовно?

5) Страховки тут не парять?

6) СМС безкоштовно, через КЦ вимикається?

7) Від якої суми довідку про доходи треба надавати? Зарплатні з роботи вистачить?

P.S. Треба за одне відвідування все порішати, бо трошки далекувато їхати...

1. %% забираю манисендом, а тело буду через кассу брать раз не хотят СЭПом выпускать :mrgreen:
2. Мы так и сделали. оформили заявку в Минфине, зашли в отд-е, оформили депо, вынесли мосх всему отд-ю шобы таки получить рек-ты для 2630 и до конца дня закинули тело.
3. Не знаю, нам пофиг было на карту, оформлялись до 200К и взяли MC Standard Contactless, хотя щас вижу, шо мона было Платину выцыганить (но она ещегодно перевыпускается)
4. Тогда у них ИБ не было, а нарисовать платежку с текущего стоило денег 15..20грн. Щас в ИБ с текущего тоже есть комисс. Я забил. Перчатки и мазь оксолиновая у меня еще с времен Михи и Фидота остались, так шо буду выносить налом :mrgreen:
Но думаю щас нуна таки присмотреться к возможностям текущего :idea:
5. Не парили
6. Нашару, а вот выписку на мыло заполучить мона ток по заказу через телепон, но высылают быстро
7. Не требовали, у нас анкета хорошая -- с катерами, машинами, дачами, хавирами :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:22

kreuz
- Мінфін обов'язково (ви ж читали які там умови?) від 50К і без старих депошок..
- раніше депозитив без карток (і наче й без поточного) - було зручно, кеди-папір-каса і потім зворотній напрям
- потім заагітували на картку. Робили іменну, чекав десь днів 10+-
- деякі депозити потім підв'язали до тої карти - виявилось не краще ніж було до картки (1 раз чекав пів год поки Кийов закриє депозит і капне на карту), без карти гроші були готові одразу в касі, 0 wait time
- за страхівку жодного разу не згадували
- довідку про доходи ніколи не питали (суми були норм)

>>Треба за одне відвідування все порішати, бо трошки далекувато їхати...
краще зателефонуйте в відділення де будете "готувати борщ" і розпитайте невідомі речі -напр. митєєву картку (її може банально не бути в наявності) і тд
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:25

  kreuz написав:
  clientage написав:
  ishvara написав:Подскажите, перевод на карту Альянса без комиссии?

Альянс не берет комисс за входящий/исходящий р2р-перевод на дебетках
Альянс таки берет комисс 0,5% за входящий/исходящий внешний СЭП-перевод на дебетках

1) А як же звідси тікати тоді, якщо СЕП аж 0.5%? Які ліміти на р2р-вихід?

2) Чи вірно розумію, що краще зайти через Мінфін у відділенні, оформити одразу депо та картку для нього, звідкіля можна буде Монькою забирати %?

3) А ота Платинум картка існує миттєва, щоб двічі не відвідувати банку?

4) Чи потрібен тут поточний, може з нього вихід СЕПом безкоштовно?

5) Страховки тут не парять?

6) СМС безкоштовно, через КЦ вимикається?

7) Від якої суми довідку про доходи треба надавати? Зарплатні з роботи вистачить?

P.S. Треба за одне відвідування все порішати, бо трошки далекувато їхати...

3)Она именная , поэтому ждал(ждать) пару недель, получать только в отделении.
5)Нет.
6)Безкоштовно.
7)На граничную сумму ФГВ не спрашивали и никаких подтверждений не требовали.
п.с. За один раз можно ,но не будет именной карты на руках, позвоните на горячку может выдадут мгновенную.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:30

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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:04

  Stringer написав:clientage зачем налом? лимиты поставьте и выносите п2п - 198 выносится за день без проблем

Отето я буду палить лимиты любимых банок ради недолугого. Фиг. Хай инкассация его пашет )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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