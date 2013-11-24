ishvara написав:Подскажите, перевод на карту Альянса без комиссии?
Альянс не берет комисс за входящий/исходящий р2р-перевод на дебетках Альянс таки берет комисс 0,5% за входящий/исходящий внешний СЭП-перевод на дебетках
1) А як же звідси тікати тоді, якщо СЕП аж 0.5%? Які ліміти на р2р-вихід?
2) Чи вірно розумію, що краще зайти через Мінфін у відділенні, оформити одразу депо та картку для нього, звідкіля можна буде Монькою забирати %?
3) А ота Платинум картка існує миттєва, щоб двічі не відвідувати банку?
4) Чи потрібен тут поточний, може з нього вихід СЕПом безкоштовно?
5) Страховки тут не парять?
6) СМС безкоштовно, через КЦ вимикається?
7) Від якої суми довідку про доходи треба надавати? Зарплатні з роботи вистачить?
P.S. Треба за одне відвідування все порішати, бо трошки далекувато їхати...
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ishvara написав:Подскажите, перевод на карту Альянса без комиссии?
Альянс не берет комисс за входящий/исходящий р2р-перевод на дебетках Альянс таки берет комисс 0,5% за входящий/исходящий внешний СЭП-перевод на дебетках
1) А як же звідси тікати тоді, якщо СЕП аж 0.5%? Які ліміти на р2р-вихід?
2) Чи вірно розумію, що краще зайти через Мінфін у відділенні, оформити одразу депо та картку для нього, звідкіля можна буде Монькою забирати %?
3) А ота Платинум картка існує миттєва, щоб двічі не відвідувати банку?
4) Чи потрібен тут поточний, може з нього вихід СЕПом безкоштовно?
5) Страховки тут не парять?
6) СМС безкоштовно, через КЦ вимикається?
7) Від якої суми довідку про доходи треба надавати? Зарплатні з роботи вистачить?
P.S. Треба за одне відвідування все порішати, бо трошки далекувато їхати...
1. %% забираю манисендом, а тело буду через кассу брать раз не хотят СЭПом выпускать 2. Мы так и сделали. оформили заявку в Минфине, зашли в отд-е, оформили депо, вынесли мосх всему отд-ю шобы таки получить рек-ты для 2630 и до конца дня закинули тело. 3. Не знаю, нам пофиг было на карту, оформлялись до 200К и взяли MC Standard Contactless, хотя щас вижу, шо мона было Платину выцыганить (но она ещегодно перевыпускается) 4. Тогда у них ИБ не было, а нарисовать платежку с текущего стоило денег 15..20грн. Щас в ИБ с текущего тоже есть комисс. Я забил. Перчатки и мазь оксолиновая у меня еще с времен Михи и Фидота остались, так шо буду выносить налом Но думаю щас нуна таки присмотреться к возможностям текущего 5. Не парили 6. Нашару, а вот выписку на мыло заполучить мона ток по заказу через телепон, но высылают быстро 7. Не требовали, у нас анкета хорошая -- с катерами, машинами, дачами, хавирами
kreuz - Мінфін обов'язково (ви ж читали які там умови?) від 50К і без старих депошок.. - раніше депозитив без карток (і наче й без поточного) - було зручно, кеди-папір-каса і потім зворотній напрям - потім заагітували на картку. Робили іменну, чекав десь днів 10+- - деякі депозити потім підв'язали до тої карти - виявилось не краще ніж було до картки (1 раз чекав пів год поки Кийов закриє депозит і капне на карту), без карти гроші були готові одразу в касі, 0 wait time - за страхівку жодного разу не згадували - довідку про доходи ніколи не питали (суми були норм)
>>Треба за одне відвідування все порішати, бо трошки далекувато їхати... краще зателефонуйте в відділення де будете "готувати борщ" і розпитайте невідомі речі -напр. митєєву картку (її може банально не бути в наявності) і тд
ishvara написав:Подскажите, перевод на карту Альянса без комиссии?
Альянс не берет комисс за входящий/исходящий р2р-перевод на дебетках Альянс таки берет комисс 0,5% за входящий/исходящий внешний СЭП-перевод на дебетках
1) А як же звідси тікати тоді, якщо СЕП аж 0.5%? Які ліміти на р2р-вихід?
2) Чи вірно розумію, що краще зайти через Мінфін у відділенні, оформити одразу депо та картку для нього, звідкіля можна буде Монькою забирати %?
3) А ота Платинум картка існує миттєва, щоб двічі не відвідувати банку?
4) Чи потрібен тут поточний, може з нього вихід СЕПом безкоштовно?
5) Страховки тут не парять?
6) СМС безкоштовно, через КЦ вимикається?
7) Від якої суми довідку про доходи треба надавати? Зарплатні з роботи вистачить?
P.S. Треба за одне відвідування все порішати, бо трошки далекувато їхати...
3)Она именная , поэтому ждал(ждать) пару недель, получать только в отделении. 5)Нет. 6)Безкоштовно. 7)На граничную сумму ФГВ не спрашивали и никаких подтверждений не требовали. п.с. За один раз можно ,но не будет именной карты на руках, позвоните на горячку может выдадут мгновенную.
Шановні колеги, уклінно дякую за розгорнутий консалтинг ;)
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Stringer написав:clientage зачем налом? лимиты поставьте и выносите п2п - 198 выносится за день без проблем
Доречі, а як тут лімітами керувати, через КЦ скільки можна встановити на добу?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
mustbe написав:Ок, за буйки не заплываем. Другого ответа я не ожидал ) Тогда, если оставить здесь - получается на полгода-год 3.50-4.00%. Нормальное предложение ? Никого пощедрее нет ?
добрый день. а этот ответ пользователя основывается хоть на каких-то данных? по какой причине вы сомневаетесь в размещении? в банке все ок, о чем гопорит отчетность, НБУ и международные рейтинги. так что, будем рады вас видеть нашим клиентом. Хорошего вечера!
Вітаю, шановний!
Може й Ви долучитеся до відповідей на мої питання, раптом стану вашим клієнтом найближчим часом...
Особливо цікавить миттєва картка (що там у наявності в Харкові?) та поточний рахунок, якщо він чимось може зарадити при виході депозиту назовні.
Дякую наперед.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...