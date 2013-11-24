Додано: Нед 19 січ, 2020 23:22

kreuz

- Мінфін обов'язково (ви ж читали які там умови?) від 50К і без старих депошок..

- раніше депозитив без карток (і наче й без поточного) - було зручно, кеди-папір-каса і потім зворотній напрям

- потім заагітували на картку. Робили іменну, чекав десь днів 10+-

- деякі депозити потім підв'язали до тої карти - виявилось не краще ніж було до картки (1 раз чекав пів год поки Кийов закриє депозит і капне на карту), без карти гроші були готові одразу в касі, 0 wait time

- за страхівку жодного разу не згадували

- довідку про доходи ніколи не питали (суми були норм)



>>Треба за одне відвідування все порішати, бо трошки далекувато їхати...

краще зателефонуйте в відділення де будете "готувати борщ" і розпитайте невідомі речі -напр. митєєву картку (її може банально не бути в наявності) і тд