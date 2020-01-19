RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:11

  kreuz написав:
  Stringer написав:clientage зачем налом? лимиты поставьте и выносите п2п - 198 выносится за день без проблем

Доречі, а як тут лімітами керувати, через КЦ скільки можна встановити на добу?

В апликухе мона выставить любой лимит до конца дня
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30109
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2401 раз.
Подякували: 3484 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 73747576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, Ferlakur, ingtrans, kostya77, V2, Искатель і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1511, 1512, 1513
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15125 2090722
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2020 15:12
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3731, 3732, 3733
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37325 4576731
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2020 14:56
ingtrans
Альфа-Банк 1 ... 8080, 8081, 8082
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80811 9539448
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2020 14:07
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9050)
20.01.2020 15:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.