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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:11
kreuz написав: Stringer написав:clientage
зачем налом? лимиты поставьте и выносите п2п - 198 выносится за день без проблем
Доречі, а як тут лімітами керувати, через КЦ скільки можна встановити на добу?
В апликухе мона выставить любой лимит до конца дня
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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