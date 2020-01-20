Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:11
kreuz написав: Stringer написав: clientage
зачем налом? лимиты поставьте и выносите п2п - 198 выносится за день без проблем
Доречі, а як тут лімітами керувати, через КЦ скільки можна встановити на добу?
В апликухе мона выставить любой лимит до конца дня
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 20 січ, 2020 18:34
clientage написав:
2. Мы так и сделали. оформили заявку в Минфине, зашли в отд-е, оформили депо, вынесли мосх всему отд-ю шобы таки получить рек-ты для 2630 и до конца дня закинули тело.
То есть, сепом сразу на 2630? А не помните - сколько времени по договору дается на внесение?
la9
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Додано: Пон 20 січ, 2020 18:44
kreuz написав:
Особливо цікавить миттєва картка (що там у наявності в Харкові?) та поточний рахунок, якщо він чимось може зарадити при виході депозиту назовні.
Присоединяюсь к вопросу.
Это тарифы поточного
https://bankalliance.ua/pages/payments/ ... %D0%99.pdf
?
Поточный виден в апликухе?
Можно ли через апликуху слать с него деньгу на карту другого клиента или наружу?
la9
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:10
la9 написав: clientage написав:
2. Мы так и сделали. оформили заявку в Минфине, зашли в отд-е, оформили депо, вынесли мосх всему отд-ю шобы таки получить рек-ты для 2630 и до конца дня закинули тело.
То есть, сепом сразу на 2630? А не помните - сколько времени по договору дается на внесение?
У них в заяве на открытие мона выбрать от 0 до 3х раб. дн. Менагер чото норовит 0 выбрать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:15
la9 написав: kreuz написав:
Особливо цікавить миттєва картка (що там у наявності в Харкові?) та поточний рахунок, якщо він чимось може зарадити при виході депозиту назовні.
Присоединяюсь к вопросу.
Это тарифы поточного
https://bankalliance.ua/pages/payments/ ... %D0%99.pdf
?
Поточный виден в апликухе?
Можно ли через апликуху слать с него деньгу на карту другого клиента или наружу?
Поточний виглядає тільки для входу...ну і за закриття 25 грн - це бізобразіє.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:30
la9 написав:
Поточный виден в апликухе?
там тільки картки
greenozon
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:38
greenozon написав: la9 написав:
Поточный виден в апликухе?
там тільки картки
Неее, ну чо? При создании перевода есть менюшка с выбором Текущего, ну ток у меня его нема
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:41
в гловній стільниці додатку нема
greenozon
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:43
greenozon написав:
в гловній стільниці додатку нема
У вас есть Текущий, но на гл. странице он НЕ отображается?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:47
greenozon написав:
в гловній стільниці додатку нема
В Другое смотрите. Там счета и кредиты
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