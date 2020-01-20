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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:11

  kreuz написав:
  Stringer написав:clientage зачем налом? лимиты поставьте и выносите п2п - 198 выносится за день без проблем

Доречі, а як тут лімітами керувати, через КЦ скільки можна встановити на добу?

В апликухе мона выставить любой лимит до конца дня
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:34

Re: Банк Альянс

  clientage написав:2. Мы так и сделали. оформили заявку в Минфине, зашли в отд-е, оформили депо, вынесли мосх всему отд-ю шобы таки получить рек-ты для 2630 и до конца дня закинули тело.

То есть, сепом сразу на 2630? А не помните - сколько времени по договору дается на внесение?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:44

Re: Банк Альянс

  kreuz написав:Особливо цікавить миттєва картка (що там у наявності в Харкові?) та поточний рахунок, якщо він чимось може зарадити при виході депозиту назовні.

Присоединяюсь к вопросу.
Это тарифы поточного https://bankalliance.ua/pages/payments/ ... %D0%99.pdf?
Поточный виден в апликухе?
Можно ли через апликуху слать с него деньгу на карту другого клиента или наружу?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:10

  la9 написав:
  clientage написав:2. Мы так и сделали. оформили заявку в Минфине, зашли в отд-е, оформили депо, вынесли мосх всему отд-ю шобы таки получить рек-ты для 2630 и до конца дня закинули тело.

То есть, сепом сразу на 2630? А не помните - сколько времени по договору дается на внесение?

У них в заяве на открытие мона выбрать от 0 до 3х раб. дн. Менагер чото норовит 0 выбрать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:15

  la9 написав:
  kreuz написав:Особливо цікавить миттєва картка (що там у наявності в Харкові?) та поточний рахунок, якщо він чимось може зарадити при виході депозиту назовні.

Присоединяюсь к вопросу.
Это тарифы поточного https://bankalliance.ua/pages/payments/ ... %D0%99.pdf?
Поточный виден в апликухе?
Можно ли через апликуху слать с него деньгу на карту другого клиента или наружу?

Поточний виглядає тільки для входу...ну і за закриття 25 грн - це бізобразіє.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:30

Re: Банк Альянс

  la9 написав:Поточный виден в апликухе?


там тільки картки
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:38

  greenozon написав:
  la9 написав:Поточный виден в апликухе?


там тільки картки

Неее, ну чо? При создании перевода есть менюшка с выбором Текущего, ну ток у меня его нема :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:41

в гловній стільниці додатку нема
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:43

  greenozon написав:в гловній стільниці додатку нема

У вас есть Текущий, но на гл. странице он НЕ отображается?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:47

  greenozon написав:в гловній стільниці додатку нема

В Другое смотрите. Там счета и кредиты
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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