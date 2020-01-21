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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:31
clientage написав: kreuz написав: Stringer написав:clientage
зачем налом? лимиты поставьте и выносите п2п - 198 выносится за день без проблем
Доречі, а як тут лімітами керувати, через КЦ скільки можна встановити на добу?
В апликухе мона выставить любой лимит до конца дня
Скажіть, а оця MC Standard Contactless миттєва?
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kreuz
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