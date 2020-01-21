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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:31
clientage написав: kreuz написав: Stringer написав:clientage
зачем налом? лимиты поставьте и выносите п2п - 198 выносится за день без проблем
Доречі, а як тут лімітами керувати, через КЦ скільки можна встановити на добу?
В апликухе мона выставить любой лимит до конца дня
Скажіть, а оця MC Standard Contactless миттєва?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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kreuz
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:07
kreuz написав:
Скажіть, а оця MC Standard Contactless миттєва?
Тут немає таких.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:12
kreuz написав: BankAlliance написав: mustbe написав:
Ок, за буйки не заплываем. Другого ответа я не ожидал )
Тогда, если оставить здесь - получается на полгода-год 3.50-4.00%. Нормальное предложение ? Никого пощедрее нет ?
добрый день.
а этот ответ пользователя основывается хоть на каких-то данных? по какой причине вы сомневаетесь в размещении?
в банке все ок, о чем гопорит отчетность, НБУ и международные рейтинги. так что, будем рады вас видеть нашим клиентом. Хорошего вечера!
Вітаю, шановний!
Може й Ви долучитеся до відповідей на мої питання, раптом стану вашим клієнтом найближчим часом...
Особливо цікавить миттєва картка (що там у наявності в Харкові?) та поточний рахунок, якщо він чимось може зарадити при виході депозиту назовні.
Дякую наперед.
Доброго дня, Шановний.
Миттєвих карток наразі банк не імітує. Тільки іменні.
Щодо поточного рахунку - більш детальну інформацію можете дізнатись за телефоном гарячої лінії 0800 60 2222
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BankAlliance
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:33
BankAlliance написав: kreuz написав: BankAlliance написав:
добрый день.
а этот ответ пользователя основывается хоть на каких-то данных? по какой причине вы сомневаетесь в размещении?
в банке все ок, о чем гопорит отчетность, НБУ и международные рейтинги. так что, будем рады вас видеть нашим клиентом. Хорошего вечера!
Вітаю, шановний!
Може й Ви долучитеся до відповідей на мої питання, раптом стану вашим клієнтом найближчим часом...
Особливо цікавить миттєва картка (що там у наявності в Харкові?) та поточний рахунок, якщо він чимось може зарадити при виході депозиту назовні.
Дякую наперед.
Доброго дня, Шановний.
Миттєвих карток наразі банк не імітує. Тільки іменні.
Щодо поточного рахунку - більш детальну інформацію можете дізнатись за телефоном гарячої лінії 0800 60 2222
Оце так... Тобто за один день все оформити у відділенні немає можливості? Мене влаштує будь-яка картка або інший метод отримання процентів щомісячно, але хочу все оформити за один раз. Може картку якось можна доставити кур'єром чи ще якось. Бо інакше під питанням взагалі моя присутність у банку, шукати альтернативу вже не хочу...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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kreuz
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:40
kreuz написав:
інший метод отримання процентів щомісячно
Зондуйте чи можна з поточного регулярні платежі організувати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:07
Квесторе_поверніться написав: kreuz написав:
інший метод отримання процентів щомісячно
Зондуйте чи можна з поточного регулярні платежі організувати.
У тарифах отаке:
3.2 Вихідні платежі на рахунки юридичних та/або фізичних осіб (перекази до інших банків)** 1% (min 15 UAH - max 1000 UAH),
тобто дуже дорого через систему ІВ...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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kreuz
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:09
kreuz написав: Квесторе_поверніться написав: kreuz написав:
інший метод отримання процентів щомісячно
Зондуйте чи можна з поточного регулярні платежі організувати.
У тарифах отаке:
3.2 Вихідні платежі на рахунки юридичних та/або фізичних осіб (перекази до інших банків)** 1% (min 15 UAH - max 1000 UAH),
тобто дуже дорого через систему ІВ...
Бутылочку Мартеля ОфПреду и вам вышлют НовойПоштой ту карту. Ток шааа, я вам этого не гаварил
... делайте хоть что-нибудь!
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