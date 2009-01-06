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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:02

  clientage написав:
  BankAlliance написав:

Бутылочку Мартеля ОфПреду и вам вышлют НовойПоштой ту карту. Ток шааа, я вам этого не гаварил :)


)))))[/quote]
Нее, ну нуна придумать к-н процедуру рассылки карт.
У вас же ПИН устанавливается удаленно, т.е. карту мона смело высылать НовойПочтой, например. Ну только т.с. трудозатраты нуна оценить :wink:[/quote]

Верхня планка оцінки відома, бо в тарифах є підказка ;))

2.8 Терміновий випуск картки з видачею в Головному офісі АТ "БАНК АЛЬЯНС" протягом 8 робочих годин Разово, в день отримання картки.

А що можна зробити у Харкові? Та чи протягом 8 годин - це справді терміново?..
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:54

  BankAlliance написав:Миттєвих карток наразі банк не імітує

Вмемориз !
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:29

Коллеги, у кого открыт некарточный 2620, можете проверить - в приложении возможно ли с него отправить деньги на карту другого клиента, т.е внутри банка?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:56

Re: Банк Альянс

Завтра суттєво падають ставки
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wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:14

  wolt450 написав:Завтра суттєво падають ставки

Альянс выживет при новых ставках?
Или теперь будут бонусы типа +2..3 пп? :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:24

  clientage написав:
  wolt450 написав:Завтра суттєво падають ставки

Альянс выживет при новых ставках?
Или теперь будут бонусы типа +2..3 пп? :lol:

Можливо підкріпились високим міжнародним рейтингом Пурсів і знайшли дешеве фондування?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:26

Завтра ставки по гривне будут снижены на 1,5%

Сегодня открыл столб на 450 дней с пополнением в гривне под 17%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:53

  zzzzzz написав:Завтра ставки по гривне будут снижены на 1,5%

Сегодня открыл столб на 450 дней с пополнением в гривне под 17%

Супер. 17% вже в багатьох банках закінчились, тим більше 450 днів.
По старій памяті ціна всього 5000.
А де ше такий товар можна придбати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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