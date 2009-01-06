Бутылочку Мартеля ОфПреду и вам вышлют НовойПоштой ту карту. Ток шааа, я вам этого не гаварил :)
)))))[/quote] Нее, ну нуна придумать к-н процедуру рассылки карт. У вас же ПИН устанавливается удаленно, т.е. карту мона смело высылать НовойПочтой, например. Ну только т.с. трудозатраты нуна оценить :wink:[/quote]
Верхня планка оцінки відома, бо в тарифах є підказка ;))
2.8 Терміновий випуск картки з видачею в Головному офісі АТ "БАНК АЛЬЯНС" протягом 8 робочих годин Разово, в день отримання картки.
А що можна зробити у Харкові? Та чи протягом 8 годин - це справді терміново?..
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Альянс выживет при новых ставках? Или теперь будут бонусы типа +2..3 пп?
Можливо підкріпились високим міжнародним рейтингом Пурсів і знайшли дешеве фондування?
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zzzzzz написав:Завтра ставки по гривне будут снижены на 1,5%
Сегодня открыл столб на 450 дней с пополнением в гривне под 17%
Супер. 17% вже в багатьох банках закінчились, тим більше 450 днів. По старій памяті ціна всього 5000. А де ше такий товар можна придбати?
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