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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7778798081>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:31

  Stringer написав:
  zzzzzz написав:Завтра ставки по гривне будут снижены на 1,5%

Сегодня открыл столб на 450 дней с пополнением в гривне под 17%

самки собак, не дали оформить, на самом последнем этапе "извините что то не так", когда по новой все начал делать, ставка в приложении уже 15,5% :evil:

Беріть 15,5%...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  zzzzzz написав:Завтра ставки по гривне будут снижены на 1,5%

Сегодня открыл столб на 450 дней с пополнением в гривне под 17%

самки собак, не дали оформить, на самом последнем этапе "извините что то не так", когда по новой все начал делать, ставка в приложении уже 15,5% :evil:

Беріть 15,5%...

На Фуа? В том же ломбарде можно повкуснее взять. Ещё и с кишмишем
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:45

  Stringer написав:
  zzzzzz написав:Завтра ставки по гривне будут снижены на 1,5%

Сегодня открыл столб на 450 дней с пополнением в гривне под 17%

самки собак, не дали оформить, на самом последнем этапе "извините что то не так", когда по новой все начал делать, ставка в приложении уже 15,5% :evil:


вибачте, це технічний збій. Зараз виправимо у додатку
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:51

BankAlliance, і до якої години будете по 17% давати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:54

Re: Банк Альянс

  Квесторе_поверніться написав:д


до 00:00 28.01
BankAlliance
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Повідомлень: 83
З нами з: 04.04.18
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:54

Re: Банк Альянс

  Flamingo написав:На Фуа? В том же ломбарде можно повкуснее взять. Ещё и с кишмишем

В серйозних гравців там вже під 18,5% має бути Фонд.
А закінчиться так хоч по 15,5% вдасться пеложитись якщо Сосіс банка буде жива.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:55

  BankAlliance написав:
  Квесторе_поверніться написав:д


до 00:00 28.01

Супер. Вся прогресивна громадськість чекає реінкарнації 17%. :)
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 27 січ, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:56

  BankAlliance написав:
  Stringer написав:
  zzzzzz написав:Завтра ставки по гривне будут снижены на 1,5%

Сегодня открыл столб на 450 дней с пополнением в гривне под 17%

самки собак, не дали оформить, на самом последнем этапе "извините что то не так", когда по новой все начал делать, ставка в приложении уже 15,5% :evil:


вибачте, це технічний збій. Зараз виправимо у додатку

"извините, произошла ошибка" действующие проценты действительно вернулись, но оформить депозит все равно не дает
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:57

Сегодня открыл столб на 450 дней с пополнением в гривне под 17%[/quote]
самки собак, не дали оформить, на самом последнем этапе "извините что то не так", когда по новой все начал делать, ставка в приложении уже 15,5% :evil:[/quote]

вибачте, це технічний збій. Зараз виправимо у додатку[/quote]
"извините, произошла ошибка" действующие проценты действительно вернулись, но оформить депозит все равно не дает[/quote]

что пишет? постараюсь решить сейчас
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:58

Stringer, пробуйте ше.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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