Беріть 15,5%...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:31
Беріть 15,5%...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:45
На Фуа? В том же ломбарде можно повкуснее взять. Ещё и с кишмишем
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:45
вибачте, це технічний збій. Зараз виправимо у додатку
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:51
BankAlliance, і до якої години будете по 17% давати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:54
Re: Банк Альянс
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:54
Re: Банк Альянс
В серйозних гравців там вже під 18,5% має бути Фонд.
А закінчиться так хоч по 15,5% вдасться пеложитись якщо Сосіс банка буде жива.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:55
Супер. Вся прогресивна громадськість чекає реінкарнації 17%.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 27 січ, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:56
"извините, произошла ошибка" действующие проценты действительно вернулись, но оформить депозит все равно не дает
+100 (50) грн!
+ 50 грн!
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:57
Сегодня открыл столб на 450 дней с пополнением в гривне под 17%[/quote]
самки собак, не дали оформить, на самом последнем этапе "извините что то не так", когда по новой все начал делать, ставка в приложении уже 15,5% [/quote]
вибачте, це технічний збій. Зараз виправимо у додатку[/quote]
"извините, произошла ошибка" действующие проценты действительно вернулись, но оформить депозит все равно не дает[/quote]
что пишет? постараюсь решить сейчас
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:58
Stringer, пробуйте ше.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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