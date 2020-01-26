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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:00

  BankAlliance написав:
что пишет? постараюсь решить сейчас

пишет то "попробуйте позже", то "суммы на балансе недостаточно"
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:03

  Stringer написав:
  BankAlliance написав:
что пишет? постараюсь решить сейчас

пишет то "попробуйте позже", то "суммы на балансе недостаточно"


попробуйте не под "ноль" списать со счета, а сделайте так, чтобы хотя бы 1 грн осталась на счете. Пока глюк беты, исправляем
BankAlliance
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Повідомлень: 83
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:06

  BankAlliance написав:
  Stringer написав:
  BankAlliance написав:
что пишет? постараюсь решить сейчас

пишет то "попробуйте позже", то "суммы на балансе недостаточно"


попробуйте не под "ноль" списать со счета, а сделайте так, чтобы хотя бы 1 грн осталась на счете. Пока глюк беты, исправляем

Вся надія на Вас. Якщо вдасться, треба йти на інші гілки і кликати всіх в Сосіс банку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:09

  BankAlliance написав:
  Stringer написав:
  BankAlliance написав:
что пишет? постараюсь решить сейчас

пишет то "попробуйте позже", то "суммы на балансе недостаточно"


попробуйте не под "ноль" списать со счета, а сделайте так, чтобы хотя бы 1 грн осталась на счете. Пока глюк беты, исправляем

спасибо, помогло...
вам зачет
все бы представители так реагировали :)
Stringer
 
Повідомлень: 10489
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:11

  Stringer написав:

попробуйте не под "ноль" списать со счета, а сделайте так, чтобы хотя бы 1 грн осталась на счете. Пока глюк беты, исправляем

спасибо, помогло...
вам зачет
все бы представители так реагировали :)[/quote][/quote]

нема за що :wink:
приходьте ще))
BankAlliance
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Представник банку
 
Повідомлень: 83
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:12

  BankAlliance написав:
  Stringer написав:
  BankAlliance написав:
что пишет? постараюсь решить сейчас

пишет то "попробуйте позже", то "суммы на балансе недостаточно"


попробуйте не под "ноль" списать со счета, а сделайте так, чтобы хотя бы 1 грн осталась на счете. Пока глюк беты, исправляем

Вся надія на Вас. Якщо вдасться, треба йти на інші гілки і кликати всіх в Сосіс банку.[/quote]

ну все, чекаємо)) :wink:
BankAlliance
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Повідомлень: 83
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:13

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:приходьте ще))

Прийдемо по 15,5%...попізже.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:33

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:ну все, чекаємо))

Всі в Сосіс банку, останній день до 24-00 через мобільний додаток роздає депо по 17% на 450 днів, поповнення, виплата щомісячно. Ціна стовпа 5000 грн.
На рахунку має бути 5001 грн.
_____________________________
На інщих гілках модератори не зрозуміли гумору...і попідчищали.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:34

  Квесторе_поверніться написав:
  BankAlliance написав:ну все, чекаємо))

Всі в Сосіс банку, останній день до 24-00 через мобільний додаток роздає депо по 17% на 450 днів, поповнення, виплата щомісячно. Ціна стовпа 5000 грн.
На рахунку має бути 5001 грн.
_____________________________
На інщих гілках модератори не зрозуміли гумору...і попідчищали.

Что за Сосickabank? Неправильно называть такими словами
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:35

  Квесторе_поверніться написав:
  BankAlliance написав:ну все, чекаємо))

Всі в Сосіс банку, останній день до 24-00 через мобільний додаток роздає депо по 17% на 450 днів, поповнення, виплата щомісячно. Ціна стовпа 5000 грн.
На рахунку має бути 5001 грн.
_____________________________
На інщих гілках модератори не зрозуміли гумору...і попідчищали.


ахах. дякую! мені приємно) ох ці модератори!
BankAlliance
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