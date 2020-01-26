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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:00
BankAlliance написав:
что пишет? постараюсь решить сейчас
пишет то "попробуйте позже", то "суммы на балансе недостаточно"
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:03
Stringer написав: BankAlliance написав:
что пишет? постараюсь решить сейчас
пишет то "попробуйте позже", то "суммы на балансе недостаточно"
попробуйте не под "ноль" списать со счета, а сделайте так, чтобы хотя бы 1 грн осталась на счете. Пока глюк беты, исправляем
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BankAlliance
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:06
BankAlliance написав: Stringer написав: BankAlliance написав:
что пишет? постараюсь решить сейчас
пишет то "попробуйте позже", то "суммы на балансе недостаточно"
попробуйте не под "ноль" списать со счета, а сделайте так, чтобы хотя бы 1 грн осталась на счете. Пока глюк беты, исправляем
Вся надія на Вас. Якщо вдасться, треба йти на інші гілки і кликати всіх в Сосіс банку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:09
BankAlliance написав: Stringer написав: BankAlliance написав:
что пишет? постараюсь решить сейчас
пишет то "попробуйте позже", то "суммы на балансе недостаточно"
попробуйте не под "ноль" списать со счета, а сделайте так, чтобы хотя бы 1 грн осталась на счете. Пока глюк беты, исправляем
спасибо, помогло...
вам зачет
все бы представители так реагировали
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Stringer
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:11
Stringer написав:
попробуйте не под "ноль" списать со счета, а сделайте так, чтобы хотя бы 1 грн осталась на счете. Пока глюк беты, исправляем
спасибо, помогло...
вам зачет
все бы представители так реагировали
[/quote][/quote]
нема за що
приходьте ще))
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BankAlliance
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:12
BankAlliance написав: Stringer написав: BankAlliance написав:
что пишет? постараюсь решить сейчас
пишет то "попробуйте позже", то "суммы на балансе недостаточно"
попробуйте не под "ноль" списать со счета, а сделайте так, чтобы хотя бы 1 грн осталась на счете. Пока глюк беты, исправляем
Вся надія на Вас. Якщо вдасться, треба йти на інші гілки і кликати всіх в Сосіс банку.[/quote]
ну все, чекаємо))
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BankAlliance
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:13
BankAlliance написав:
приходьте ще))
Прийдемо по 15,5%...попізже.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:33
BankAlliance написав:
ну все, чекаємо))
Всі в Сосіс банку, останній день до 24-00 через мобільний додаток роздає депо по 17% на 450 днів, поповнення, виплата щомісячно. Ціна стовпа 5000 грн.
На рахунку має бути 5001 грн.
_____________________________
На інщих гілках модератори не зрозуміли гумору...і попідчищали.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:34
Квесторе_поверніться написав: BankAlliance написав:
ну все, чекаємо))
Всі в Сосіс банку, останній день до 24-00 через мобільний додаток роздає депо по 17% на 450 днів, поповнення, виплата щомісячно. Ціна стовпа 5000 грн.
На рахунку має бути 5001 грн.
_____________________________
На інщих гілках модератори не зрозуміли гумору...і попідчищали.
Что за Сосickabank? Неправильно называть такими словами
никому не верю
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:35
Квесторе_поверніться написав: BankAlliance написав:
ну все, чекаємо))
Всі в Сосіс банку, останній день до 24-00 через мобільний додаток роздає депо по 17% на 450 днів, поповнення, виплата щомісячно. Ціна стовпа 5000 грн.
На рахунку має бути 5001 грн.
_____________________________
На інщих гілках модератори не зрозуміли гумору...і попідчищали.
ахах. дякую! мені приємно) ох ці модератори!
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BankAlliance
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