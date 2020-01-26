Также моя благодарность представителю банка!!! Все получилось, депозит открылся
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:37
Также моя благодарность представителю банка!!! Все получилось, депозит открылся
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:39
Также моя благодарность представителю банка!!! Все получилось, депозит открылся[/quote]
лайк)
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:40
Re: Банк Альянс
Однозначно...оцінили крутизну шановного офПреда.
Всі в Сосіс банку, останній день до 24-00 через мобільний додаток роздає депо по 17% на 450 днів, поповнення, виплата щомісячно. Ціна стовпа 5000 грн.
На рахунку має бути 5001 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|