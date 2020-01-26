Также моя благодарность представителю банка!!! Все получилось, депозит открылся
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:37
Также моя благодарность представителю банка!!! Все получилось, депозит открылся
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:39
Также моя благодарность представителю банка!!! Все получилось, депозит открылся[/quote]
лайк)
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:40
Re: Банк Альянс
Однозначно...оцінили крутизну шановного офПреда.
Всі в Сосіс банку, останній день до 24-00 через мобільний додаток роздає депо по 17% на 450 днів, поповнення, виплата щомісячно. Ціна стовпа 5000 грн.
На рахунку має бути 5001 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:04
Re: Банк Альянс
в глобус есть кто успел под 17,5% на 900 дней , но пришлось столб залить под корень после вашего поста на форуме , вот насколько этот банк будет неГГГлобусом за 450 дней ???
никому не верю
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:10
450 не 900...імовірність на поповнення більша...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:16
Re: Банк Альянс
те же грабли , только в профиль , кто решил получить 17% на весь срок с ежемесячной выплатой , следует залить ВСЮ сумму сразу , гылобус дал по сути чуть более 90 дней с момента открытия вклада на 900 дней . Поэтому субьективно , открывать следует на ВСЮ сумму .
Есть один положительный момент с Универсалом - в октябре открывал под 18,5 и пополняю уже после , того как гылобус решил ВСЕМ заморозить столбы на 900 дней
никому не верю
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:30
Re: Банк Альянс
В Порохбанці під 18% на скільки років відкрили...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:32
Re: Банк Альянс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:32
Коллеги, пополнение депо карты классик через сторонний п2п - без комис?
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:37
Да, без комисс. Не забудьте про +1грн
... делайте хоть что-нибудь!
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