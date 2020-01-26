Отправил моней - в приложении Альянса в выписке видно, а баланс на карте - 0. Это нормально? Или нужно пополнять из приложения Альянса?
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Додано: Пон 27 січ, 2020 18:59
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:15
Тож пополнял Моней
Часа 2 назад я как увидел на карте в апликухе, так и разместился
Може овер будет, посмотрим
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:21
Да, без комисс. Не забудьте про +1грн [/quote]
Отправил моней - в приложении Альянса в выписке видно, а баланс на карте - 0. Это нормально? Или нужно пополнять из приложения Альянса?[/quote]
Тож пополнял Моней
Часа 2 назад я как увидел на карте в апликухе, так и разместился
Може овер будет, посмотрим [/quote]
Закидываем больше десяти,размещаем сразу 5001. Далее смотрим выписку. По мере получения опыта,размещаемся на лимиты Фонда.
никому не верю
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