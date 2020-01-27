Банк Альянс
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Додано: Пон 27 січ, 2020 18:59
clientage написав: la9 написав:
Коллеги, пополнение депо карты классик через сторонний п2п - без комис?
Да, без комисс. Не забудьте про +1грн
Отправил моней - в приложении Альянса в выписке видно, а баланс на карте - 0. Это нормально? Или нужно пополнять из приложения Альянса?
la9
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:15
la9 написав: clientage написав: la9 написав:
Коллеги, пополнение депо карты классик через сторонний п2п - без комис?
Да, без комисс. Не забудьте про +1грн
Отправил моней - в приложении Альянса в выписке видно, а баланс на карте - 0. Это нормально? Или нужно пополнять из приложения Альянса?
Тож пополнял Моней
Часа 2 назад я как увидел на карте в апликухе, так и разместился
Може овер будет, посмотрим
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:21
clientage[quote="4854053:la9 написав:
Коллеги, пополнение депо карты классик через сторонний п2п - без комис?
Да, без комисс. Не забудьте про +1грн
[/quote]
Отправил моней - в приложении Альянса в выписке видно, а баланс на карте - 0. Это нормально? Или нужно пополнять из приложения Альянса?[/quote]
Тож пополнял Моней
Часа 2 назад я как увидел на карте в апликухе, так и разместился
Може овер будет, посмотрим
[/quote]
Закидываем больше десяти,размещаем сразу 5001. Далее смотрим выписку. По мере получения опыта,размещаемся на лимиты Фонда.
никому не верю
sens
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:25
clientage написав:
Тож пополнял Моней
Часа 2 назад я как увидел на карте в апликухе, так и разместился
Може овер будет, посмотрим
На КЦ баланс подтвердили. Вышел-зашел в приложение - баланс обновился!
la9
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:29
sens написав:
Закидываем больше десяти,размещаем сразу 5001. Далее смотрим выписку. По мере получения опыта,размещаемся на лимиты Фонда.
Достаточно застолбить ровно 5К
И посмотреть как оно дело будет до лета
...хотя мона ж и через Минфин зайти, но от 50К
https://minfin.com.ua/deposits/699-oshc ... h&term=456
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:48
clientage написав: sens написав:
Закидываем больше десяти,размещаем сразу 5001. Далее смотрим выписку. По мере получения опыта,размещаемся на лимиты Фонда.
Достаточно застолбить ровно 5К
И посмотреть как оно дело будет до лета
...хотя мона ж и через Минфин зайти, но от 50К
https://minfin.com.ua/deposits/699-oshc ... h&term=456
Я для себя рассматриваю вариант продление взаимоотношения с банком на плюс 4 месяца от вклада переоформленого в декабре,тот у меня со ставкой 18%
никому не верю
sens
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Додано: Пон 27 січ, 2020 22:52
Кто не успел, тот опоздал. Уже в приложении не дает открыть депозит.
anikola13
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Додано: Вів 28 січ, 2020 07:10
anikola13 написав:
Кто не успел, тот опоздал. Уже в приложении не дает открыть депозит.
неподовство...обіцяли до 24-00.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 28 січ, 2020 09:36
Пусть оф.пред. решит этот вопрос. Проблема на Вашей стороне. Должны дать возможность открыть клиентам по вчерашним условиям. Ждем решения.
anikola13
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