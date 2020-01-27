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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:59

  clientage написав:
  la9 написав:Коллеги, пополнение депо карты классик через сторонний п2п - без комис?

Да, без комисс. Не забудьте про +1грн :wink:

Отправил моней - в приложении Альянса в выписке видно, а баланс на карте - 0. Это нормально? Или нужно пополнять из приложения Альянса?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:15

  la9 написав:
  clientage написав:
  la9 написав:Коллеги, пополнение депо карты классик через сторонний п2п - без комис?

Да, без комисс. Не забудьте про +1грн :wink:

Отправил моней - в приложении Альянса в выписке видно, а баланс на карте - 0. Это нормально? Или нужно пополнять из приложения Альянса?

Тож пополнял Моней
Часа 2 назад я как увидел на карте в апликухе, так и разместился
Може овер будет, посмотрим :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:21

  clientage[quote="4854053:la9 написав:Коллеги, пополнение депо карты классик через сторонний п2п - без комис?

Да, без комисс. Не забудьте про +1грн :wink:[/quote]
Отправил моней - в приложении Альянса в выписке видно, а баланс на карте - 0. Это нормально? Или нужно пополнять из приложения Альянса?[/quote]
Тож пополнял Моней
Часа 2 назад я как увидел на карте в апликухе, так и разместился
Може овер будет, посмотрим :wink:[/quote]
Закидываем больше десяти,размещаем сразу 5001. Далее смотрим выписку. По мере получения опыта,размещаемся на лимиты Фонда.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:25

  clientage написав:Тож пополнял Моней
Часа 2 назад я как увидел на карте в апликухе, так и разместился
Може овер будет, посмотрим :wink:

На КЦ баланс подтвердили. Вышел-зашел в приложение - баланс обновился!
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:29

Re: Банк Альянс

  sens написав:Закидываем больше десяти,размещаем сразу 5001. Далее смотрим выписку. По мере получения опыта,размещаемся на лимиты Фонда.

Достаточно застолбить ровно 5К
И посмотреть как оно дело будет до лета
...хотя мона ж и через Минфин зайти, но от 50К
https://minfin.com.ua/deposits/699-oshc ... h&term=456
:P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:48

  clientage написав:
  sens написав:Закидываем больше десяти,размещаем сразу 5001. Далее смотрим выписку. По мере получения опыта,размещаемся на лимиты Фонда.

Достаточно застолбить ровно 5К
И посмотреть как оно дело будет до лета
...хотя мона ж и через Минфин зайти, но от 50К
https://minfin.com.ua/deposits/699-oshc ... h&term=456
:P

Я для себя рассматриваю вариант продление взаимоотношения с банком на плюс 4 месяца от вклада переоформленого в декабре,тот у меня со ставкой 18%
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:52

Кто не успел, тот опоздал. Уже в приложении не дает открыть депозит.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 07:10

  anikola13 написав:Кто не успел, тот опоздал. Уже в приложении не дает открыть депозит.

неподовство...обіцяли до 24-00. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:36

Пусть оф.пред. решит этот вопрос. Проблема на Вашей стороне. Должны дать возможность открыть клиентам по вчерашним условиям. Ждем решения.
anikola13
 
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