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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 10:52
Квесторе_поверніться написав: anikola13 написав:
Пусть оф.пред. решит этот вопрос. Проблема на Вашей стороне. Должны дать возможность открыть клиентам по вчерашним условиям. Ждем решения.
Відкриваєте під 15,5% а шановний офПред своєю владою докидає 1,5%.
Так годиться?
А чому б і ні.
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anikola13
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Додано: Вів 28 січ, 2020 11:09
anikola13 написав: Квесторе_поверніться написав: anikola13 написав:
Пусть оф.пред. решит этот вопрос. Проблема на Вашей стороне. Должны дать возможность открыть клиентам по вчерашним условиям. Ждем решения.
Відкриваєте під 15,5% а шановний офПред своєю владою докидає 1,5%.
Так годиться?
А чому б і ні.
Шановний оФпред...виходи...тема є.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 28 січ, 2020 11:11
Квесторе_поверніться написав:
Шановний оФпред...виходи...тема є.
Мавр сделал свое дело, мавр может уходить
А вам прям як мед, так й ложкою
Его там може щас ПредПравления на ковёр вызвал за самоуправство
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 28 січ, 2020 11:16
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Шановний оФпред...виходи...тема є.
Мавр сделал свое дело, мавр может уходить
А вам прям як мед, так й ложкою
Его там може щас ПредПравления на ковёр вызвал за самоуправство
За народ переживаю...коли стопкран зірвали до 23-00.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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