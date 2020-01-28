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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:52

  Квесторе_поверніться написав:
  anikola13 написав:Пусть оф.пред. решит этот вопрос. Проблема на Вашей стороне. Должны дать возможность открыть клиентам по вчерашним условиям. Ждем решения.

Відкриваєте під 15,5% а шановний офПред своєю владою докидає 1,5%.
Так годиться?

А чому б і ні.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:09

  anikola13 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  anikola13 написав:Пусть оф.пред. решит этот вопрос. Проблема на Вашей стороне. Должны дать возможность открыть клиентам по вчерашним условиям. Ждем решения.

Відкриваєте під 15,5% а шановний офПред своєю владою докидає 1,5%.
Так годиться?

А чому б і ні.

Шановний оФпред...виходи...тема є. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:11

Re: Банк Альянс

  Квесторе_поверніться написав:Шановний оФпред...виходи...тема є.

Мавр сделал свое дело, мавр может уходить
А вам прям як мед, так й ложкою :)
Его там може щас ПредПравления на ковёр вызвал за самоуправство :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:16

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Шановний оФпред...виходи...тема є.

Мавр сделал свое дело, мавр может уходить
А вам прям як мед, так й ложкою :)
Его там може щас ПредПравления на ковёр вызвал за самоуправство :)

За народ переживаю...коли стопкран зірвали до 23-00. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:16

  anikola13 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  anikola13 написав:Пусть оф.пред. решит этот вопрос. Проблема на Вашей стороне. Должны дать возможность открыть клиентам по вчерашним условиям. Ждем решения.

Відкриваєте під 15,5% а шановний офПред своєю владою докидає 1,5%.
Так годиться?

А чому б і ні.

индивидуальные условия
деп не гарантируется фондом
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:47

  J написав:
  anikola13 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Відкриваєте під 15,5% а шановний офПред своєю владою докидає 1,5%.
Так годиться?

А чому б і ні.

индивидуальные условия
деп не гарантируется фондом

В случае если открытие вклада пройдет вчерашним числом - то это будут еще общие условия. Но кто ж на такое пойдет :wink:
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:25

А чому б і ні.[/quote]
индивидуальные условия
деп не гарантируется фондом[/quote]
В случае если открытие вклада пройдет вчерашним числом - то это будут еще общие условия. Но кто ж на такое пойдет :wink:[/quote]
А в чем проблема снизить ставки с 1 числа например?
Новые ставки все равно ниже рынка и особо никто не понесет пока.
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:34

Re: Банк Альянс

  Sergion написав:А в чем проблема снизить ставки с 1 числа например?


цілком ймовірно що так і буде
(бо 30го очередний перегляд облікової ставки НБУ!)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 01:51

Re: Банк Альянс

Эти барыги ставки сделали на уровне Альфы. Если выбирать,то выбор очевиден.
Кто не дурак,тот в прошлом году застолбился.
И хватит ныть........на альянсе мир клином не сошелся.
потерпевший
 
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