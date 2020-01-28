А чому б і ні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 10:52
Додано: Вів 28 січ, 2020 11:09
Шановний оФпред...виходи...тема є.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 11:11
Re: Банк Альянс
Мавр сделал свое дело, мавр может уходить
А вам прям як мед, так й ложкою
Его там може щас ПредПравления на ковёр вызвал за самоуправство
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 28 січ, 2020 11:16
За народ переживаю...коли стопкран зірвали до 23-00.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:16
индивидуальные условия
деп не гарантируется фондом
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:47
В случае если открытие вклада пройдет вчерашним числом - то это будут еще общие условия. Но кто ж на такое пойдет
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:25
А чому б і ні.[/quote]
индивидуальные условия
деп не гарантируется фондом[/quote]
В случае если открытие вклада пройдет вчерашним числом - то это будут еще общие условия. Но кто ж на такое пойдет [/quote]
А в чем проблема снизить ставки с 1 числа например?
Новые ставки все равно ниже рынка и особо никто не понесет пока.
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:34
Re: Банк Альянс
цілком ймовірно що так і буде
(бо 30го очередний перегляд облікової ставки НБУ!)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 29 січ, 2020 01:51
Re: Банк Альянс
Эти барыги ставки сделали на уровне Альфы. Если выбирать,то выбор очевиден.
Кто не дурак,тот в прошлом году застолбился.
И хватит ныть........на альянсе мир клином не сошелся.
Додано: Сер 29 січ, 2020 06:35
Тут никто не ноет. Просто говорим о фактаже и условиях.
Последнее банк не выполнил.
А представитель за день не дал ответа. Хотя накануне его активность была очень высока.
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