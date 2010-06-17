RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:26

Re: Банк Альянс

  anikola13 написав:2 дня не дает ответы, хотя форум посещает.

Ага, так і не вийшов по темі погомоніти.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31980
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:52

  anikola13 написав:
  потерпевший написав:Ставки сделали на уровне Альфы. Если выбирать,то выбор очевиден.
Кто не дурак,тот в прошлом году застолбился.
И хватит ныть........на альянсе мир клином не сошелся.

Никто не ноет. Просто банк не выполнил свои обязательства и хочется увидеть комментарий.
А оф.представителя, как ветром сдуло. 2 дня не дает ответы, хотя форум посещает.


В связи с проведением технических работ в Мобильном приложении 27 января 2020 г. в период с 22.30 до окончания работ могли быть недоступны некоторые онлайн-сервисы. Как правило, проведение таких работ проводится в вечернее или ночное время.
Приносим извинения за доставленные неудобства!
BankAlliance
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 84
З нами з: 04.04.18
Подякував: 35 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:57

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:В связи с проведением технических работ в Мобильном приложении 27 января 2020 г. в период с 22.30 до окончания работ могли быть недоступны некоторые онлайн-сервисы.

Ось і причина знайшлась...на 3 день.
Про роботи десь попереджували?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31980
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1621 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 81828384
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, MATPOC, wolt450 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1525, 1526, 1527
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15269 2109829
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 14:12
clientage
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3780, 3781, 3782
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37816 4620531
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 13:27
Квесторе_поверніться
Місто Банк 1 ... 64, 65, 66
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
654 131671
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 12:32
lubopytnaya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24440)
30.01.2020 14:23
ВУСО (72)
30.01.2020 14:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.