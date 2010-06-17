Ага, так і не вийшов по темі погомоніти.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 20:26
Re: Банк Альянс
Ага, так і не вийшов по темі погомоніти.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:52
В связи с проведением технических работ в Мобильном приложении 27 января 2020 г. в период с 22.30 до окончания работ могли быть недоступны некоторые онлайн-сервисы. Как правило, проведение таких работ проводится в вечернее или ночное время.
Приносим извинения за доставленные неудобства!
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:57
Re: Банк Альянс
Ось і причина знайшлась...на 3 день.
Про роботи десь попереджували?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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