Ага, так і не вийшов по темі погомоніти.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 20:26
Re: Банк Альянс
Ага, так і не вийшов по темі погомоніти.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:52
В связи с проведением технических работ в Мобильном приложении 27 января 2020 г. в период с 22.30 до окончания работ могли быть недоступны некоторые онлайн-сервисы. Как правило, проведение таких работ проводится в вечернее или ночное время.
Приносим извинения за доставленные неудобства!
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:57
Re: Банк Альянс
Ось і причина знайшлась...на 3 день.
Про роботи десь попереджували?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:32
BankAlliance
Ага технічні роботи. Не смішіть людей. Оператори казали, що це збій в застосунку. І не працювало, навіть, на наступний день до обіду. Які технічні роботи?
А не ви писали 27 січня, що відкривати до 23.59? Чому всіх не попередили, що будуть технічні роботи з 22.30? В цій ситуації Ви по відношенню до клієнтів поступили дуже негарно. Повинні були це написати ще 28 і вирішити питання.
Востаннє редагувалось anikola13 в Чет 30 січ, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:34
скоро сообщат про ставку в 10%, поэтому 15,5% на сегодня - это благо
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:59
Технічні роботи у мобільному застосунку були не планові, а аварійні.
Додано: Чет 30 січ, 2020 18:02
Re: Банк Альянс
1,5% від 200000 в якій ціні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 18:41
Если окончание депозита приходится на выходной день. Выплата на карту/текущий счет когда?
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