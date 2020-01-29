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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:26

Re: Банк Альянс

  anikola13 написав:2 дня не дает ответы, хотя форум посещает.

Ага, так і не вийшов по темі погомоніти.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:52

  anikola13 написав:
  потерпевший написав:Ставки сделали на уровне Альфы. Если выбирать,то выбор очевиден.
Кто не дурак,тот в прошлом году застолбился.
И хватит ныть........на альянсе мир клином не сошелся.

Никто не ноет. Просто банк не выполнил свои обязательства и хочется увидеть комментарий.
А оф.представителя, как ветром сдуло. 2 дня не дает ответы, хотя форум посещает.


В связи с проведением технических работ в Мобильном приложении 27 января 2020 г. в период с 22.30 до окончания работ могли быть недоступны некоторые онлайн-сервисы. Как правило, проведение таких работ проводится в вечернее или ночное время.
Приносим извинения за доставленные неудобства!
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:57

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:В связи с проведением технических работ в Мобильном приложении 27 января 2020 г. в период с 22.30 до окончания работ могли быть недоступны некоторые онлайн-сервисы.

Ось і причина знайшлась...на 3 день.
Про роботи десь попереджували?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:32

BankAlliance
Ага технічні роботи. Не смішіть людей. Оператори казали, що це збій в застосунку. І не працювало, навіть, на наступний день до обіду. Які технічні роботи?
А не ви писали 27 січня, що відкривати до 23.59? Чому всіх не попередили, що будуть технічні роботи з 22.30? В цій ситуації Ви по відношенню до клієнтів поступили дуже негарно. Повинні були це написати ще 28 і вирішити питання.
Востаннє редагувалось anikola13 в Чет 30 січ, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:34

  anikola13 написав:BankAlliance
Ага технічні роботи. Не смішіть людей. Оператори казали, що це збій в застосунку. І не працювало навіть на наступний день до обіду. Які технічні роботи?
А не ви писали 27 січня, що відкривати до 23.59? Чому всіх не попередили, що будуть технічні роботи з 22.30? В цій ситуації Ви по відношенню до клієнтів поступили дуже негарно. Повинні були це написати ще 28 і вирішити питання.


скоро сообщат про ставку в 10%, поэтому 15,5% на сегодня - это благо :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:59

  anikola13 написав:BankAlliance
Ага технічні роботи. Не смішіть людей. Оператори казали, що це збій в застосунку. І не працювало, навіть, на наступний день до обіду. Які технічні роботи?
А не ви писали 27 січня, що відкривати до 23.59? Чому всіх не попередили, що будуть технічні роботи з 22.30? В цій ситуації Ви по відношенню до клієнтів поступили дуже негарно. Повинні були це написати ще 28 і вирішити питання.


Технічні роботи у мобільному застосунку були не планові, а аварійні.
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:02

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:Технічні роботи у мобільному застосунку були не планові, а аварійні.

1,5% від 200000 в якій ціні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:41

Если окончание депозита приходится на выходной день. Выплата на карту/текущий счет когда?
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шо это за банка?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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  anikola13 написав:Если окончание депозита приходится на выходной день. Выплата на карту/текущий счет когда?

и %%% за передержку за выходные будут?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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