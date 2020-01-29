|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 20:26
anikola13 написав:
2 дня не дает ответы, хотя форум посещает.
Ага, так і не вийшов по темі погомоніти.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32007
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1623 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:52
anikola13 написав: потерпевший написав:
Ставки сделали на уровне Альфы. Если выбирать,то выбор очевиден.
Кто не дурак,тот в прошлом году застолбился.
И хватит ныть........на альянсе мир клином не сошелся.
Никто не ноет. Просто банк не выполнил свои обязательства и хочется увидеть комментарий.
А оф.представителя, как ветром сдуло. 2 дня не дает ответы, хотя форум посещает.
В связи с проведением технических работ в Мобильном приложении 27 января 2020 г. в период с 22.30 до окончания работ могли быть недоступны некоторые онлайн-сервисы. Как правило, проведение таких работ проводится в вечернее или ночное время.
Приносим извинения за доставленные неудобства!
-
BankAlliance
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:57
BankAlliance написав:
В связи с проведением технических работ в Мобильном приложении 27 января 2020 г. в период с 22.30 до окончания работ могли быть недоступны некоторые онлайн-сервисы.
Ось і причина знайшлась...на 3 день.
Про роботи десь попереджували?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32007
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1623 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:32
BankAlliance
Ага технічні роботи. Не смішіть людей. Оператори казали, що це збій в застосунку. І не працювало, навіть, на наступний день до обіду. Які технічні роботи?
А не ви писали 27 січня, що відкривати до 23.59? Чому всіх не попередили, що будуть технічні роботи з 22.30? В цій ситуації Ви по відношенню до клієнтів поступили дуже негарно. Повинні були це написати ще 28 і вирішити питання.
Востаннє редагувалось anikola13
в Чет 30 січ, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 756
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:34
anikola13 написав:BankAlliance
Ага технічні роботи. Не смішіть людей. Оператори казали, що це збій в застосунку. І не працювало навіть на наступний день до обіду. Які технічні роботи?
А не ви писали 27 січня, що відкривати до 23.59? Чому всіх не попередили, що будуть технічні роботи з 22.30? В цій ситуації Ви по відношенню до клієнтів поступили дуже негарно. Повинні були це написати ще 28 і вирішити питання.
скоро сообщат про ставку в 10%, поэтому 15,5% на сегодня - это благо
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4498
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:59
anikola13 написав:BankAlliance
Ага технічні роботи. Не смішіть людей. Оператори казали, що це збій в застосунку. І не працювало, навіть, на наступний день до обіду. Які технічні роботи?
А не ви писали 27 січня, що відкривати до 23.59? Чому всіх не попередили, що будуть технічні роботи з 22.30? В цій ситуації Ви по відношенню до клієнтів поступили дуже негарно. Повинні були це написати ще 28 і вирішити питання.
Технічні роботи у мобільному застосунку були не планові, а аварійні.
-
BankAlliance
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 18:02
BankAlliance написав:
Технічні роботи у мобільному застосунку були не планові, а аварійні.
1,5% від 200000 в якій ціні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32007
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1623 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 18:41
Если окончание депозита приходится на выходной день. Выплата на карту/текущий счет когда?
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 756
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 20:18
шо это за банка?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3605
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 357 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 20:19
anikola13 написав:
Если окончание депозита приходится на выходной день. Выплата на карту/текущий счет когда?
и %%% за передержку за выходные будут?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3605
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 357 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo
, la9
, liliya_logical
, mihasik
, ramaz
, Seva
, solomia
, vitaliy1111
і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|81217
|9584060
|
|
|37851
|4622458
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17294
|2437577
|
|