ну що, дядЯша супер переглянув!
пора б і далі скидати по 1-2% депозитів!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:04
ну що, дядЯша супер переглянув!
пора б і далі скидати по 1-2% депозитів!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Зараз переглядають цей форум: Computer, greenozon, la9, ukrprom2014, VASH, vitaliy_berdinskikh і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|