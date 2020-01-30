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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:04

  greenozon написав:
  Sergion написав:А в чем проблема снизить ставки с 1 числа например?


цілком ймовірно що так і буде
(бо 30го очередний перегляд облікової ставки НБУ!)


ну що, дядЯша супер переглянув!

пора б і далі скидати по 1-2% депозитів! :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:46

  anikola13 написав:Если окончание депозита приходится на выходной день. Выплата на карту/текущий счет когда?


доброго дня!
виплата відсотків відбувається у перший робочий день після вихідного дня.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:47

  uaprofi написав:шо это за банка?


добрый день.

https://bankalliance.ua/about_bank
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Повідомлень: 87
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