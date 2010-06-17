|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:04
greenozon написав: Sergion написав:
А в чем проблема снизить ставки с 1 числа например?
цілком ймовірно що так і буде
(бо 30го очередний перегляд облікової ставки НБУ!)
ну що, дядЯша супер переглянув!
пора б і далі скидати по 1-2% депозитів!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7423
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 466 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:46
anikola13 написав:
Если окончание депозита приходится на выходной день. Выплата на карту/текущий счет когда?
доброго дня!
виплата відсотків відбувається у перший робочий день після вихідного дня.
-
BankAlliance
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:47
uaprofi написав:
шо это за банка?
добрый день.https://bankalliance.ua/about_bank
-
BankAlliance
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 лют, 2020 23:03
uaprofi написав:
шо это за банка?
За приветливой улыбкой страхового маклера может скрываться автор теневых схем, а за дверями неказистого банка — один из крупнейших конвертационных центров в стране. https://blackmark.club/2019/01/02/aleks ... -ahmetova/
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 451
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|37973
|4636362
|
|
|660
|132619
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6367
|1433961
|
|