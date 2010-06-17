Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:04
greenozon написав: Sergion написав:
А в чем проблема снизить ставки с 1 числа например?
цілком ймовірно що так і буде
(бо 30го очередний перегляд облікової ставки НБУ!)
ну що, дядЯша супер переглянув!
пора б і далі скидати по 1-2% депозитів!
greenozon
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:46
anikola13 написав:
Если окончание депозита приходится на выходной день. Выплата на карту/текущий счет когда?
доброго дня!
виплата відсотків відбувається у перший робочий день після вихідного дня.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:47
uaprofi написав:
шо это за банка?
добрый день.
https://bankalliance.ua/about_bank
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Додано: Нед 02 лют, 2020 23:03
uaprofi написав:
шо это за банка?
За приветливой улыбкой страхового маклера может скрываться автор теневых схем, а за дверями неказистого банка — один из крупнейших конвертационных центров в стране.
https://blackmark.club/2019/01/02/aleks ... -ahmetova/
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Додано: Нед 02 лют, 2020 23:35
ukrprom2014 написав: uaprofi написав:
шо это за банка?
За приветливой улыбкой страхового маклера может скрываться автор теневых схем, а за дверями неказистого банка — один из крупнейших конвертационных центров в стране.
https://blackmark.club/2019/01/02/aleks ... -ahmetova/
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