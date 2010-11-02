ну що, дядЯша супер переглянув!
пора б і далі скидати по 1-2% депозитів!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:04
ну що, дядЯша супер переглянув!
пора б і далі скидати по 1-2% депозитів!
+50грн !
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:46
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:47
добрый день.
Додано: Нед 02 лют, 2020 23:03
За приветливой улыбкой страхового маклера может скрываться автор теневых схем, а за дверями неказистого банка — один из крупнейших конвертационных центров в стране.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 23:35
Етапи великого шляху.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 16:01
Нет возможности открыть депозит в приложении. Выдает ошибку: "извините, что в приложении произошла ошибка. отправьте отчет...". У всех так?
Это, я так понимаю, после якобы "аварийных работ в приложении", о которых писал оф.пред.
Горячка зафиксировала заявку. Ожидайте.
Оф.представитель ускорьте этот процесс, чтобы сегодня все корректно работало.
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:16
добрый день. сейчас узнаю
делали так, чтобы 1 грн оставалась на счету после открытия депозита?
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