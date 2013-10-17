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Нет возможности открыть депозит в приложении. Выдает ошибку: "извините, что в приложении произошла ошибка. отправьте отчет...". У всех так? Это, я так понимаю, после якобы "аварийных работ в приложении", о которых писал оф.пред. Горячка зафиксировала заявку. Ожидайте. Оф.представитель ускорьте этот процесс, чтобы сегодня все корректно работало.
anikola13 написав:Нет возможности открыть депозит в приложении. Выдает ошибку: "извините, что в приложении произошла ошибка. отправьте отчет...". У всех так? Это, я так понимаю, после якобы "аварийных работ в приложении", о которых писал оф.пред. Горячка зафиксировала заявку. Ожидайте. Оф.представитель ускорьте этот процесс, чтобы сегодня все корректно работало.
добрый день. сейчас узнаю
делали так, чтобы 1 грн оставалась на счету после открытия депозита?
anikola13 написав:Нет возможности открыть депозит в приложении. Выдает ошибку: "извините, что в приложении произошла ошибка. отправьте отчет...". У всех так? Это, я так понимаю, после якобы "аварийных работ в приложении", о которых писал оф.пред. Горячка зафиксировала заявку. Ожидайте. Оф.представитель ускорьте этот процесс, чтобы сегодня все корректно работало.
добрый день. сейчас узнаю
делали так, чтобы 1 грн оставалась на счету после открытия депозита?
И насчет пополнения узнайте тоже Выдает ошибку: "извините, что в приложении произошла ошибка. отправьте отчет..."