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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 18:21
BankAlliance написав: anikola13 написав:BankAlliance
Да, именно так и делал, чтоб гривна осталась на карте.
чтобы более точно определить проблему именно у вас, позвоните, пожалуйста, на горячую линию, нужны ваши данные
Несколько раз звонил и что? Ничего не меняется. Пишут на разработчиков, а они им в ответ, что пусть пробует или зайдет по-новому. Проблема не решается. Вас поэтому и просил. А получается вы тоже футболом занимаетесь и опять не признаете проблему.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 18:26
anikola13 написав:
вы тоже футболом занимаетесь
Зажали 17% річних...і зараз морозяться.
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Пон 03 лют, 2020 18:57
anis
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