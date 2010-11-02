Несколько раз звонил и что? Ничего не меняется. Пишут на разработчиков, а они им в ответ, что пусть пробует или зайдет по-новому. Проблема не решается. Вас поэтому и просил. А получается вы тоже футболом занимаетесь и опять не признаете проблему.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 18:21
Банк Альянс
Несколько раз звонил и что? Ничего не меняется. Пишут на разработчиков, а они им в ответ, что пусть пробует или зайдет по-новому. Проблема не решается. Вас поэтому и просил. А получается вы тоже футболом занимаетесь и опять не признаете проблему.
Додано: Пон 03 лют, 2020 18:26
Re: Банк Альянс
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:18
Депозит виплачується в день закінчення (якщо робочий день), чи на наступний день (як в Приваті чи Моно)?
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:26
В день закінчення.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:45
Re: Банк Альянс
що це за приколи нашего городка
кому ця гривня піде
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:50
Re: Банк Альянс
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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