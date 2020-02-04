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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:21

Банк Альянс

  BankAlliance написав:
  anikola13 написав:BankAlliance
Да, именно так и делал, чтоб гривна осталась на карте.


чтобы более точно определить проблему именно у вас, позвоните, пожалуйста, на горячую линию, нужны ваши данные

Несколько раз звонил и что? Ничего не меняется. Пишут на разработчиков, а они им в ответ, что пусть пробует или зайдет по-новому. Проблема не решается. Вас поэтому и просил. А получается вы тоже футболом занимаетесь и опять не признаете проблему.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:26

Re: Банк Альянс

  anikola13 написав:вы тоже футболом занимаетесь

Зажали 17% річних...і зараз морозяться.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:18

Депозит виплачується в день закінчення (якщо робочий день), чи на наступний день (як в Приваті чи Моно)?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:26

  anikola13 написав:Депозит виплачується в день закінчення (якщо робочий день), чи на наступний день (як в Приваті чи Моно)?

В день закінчення.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:45

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:делали так, чтобы 1 грн оставалась на счету после открытия депозита?

що це за приколи нашего городка
кому ця гривня піде
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:50

Re: Банк Альянс

  greenozon написав:кому ця гривня піде

Піде казино. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 04:20

Re: Банк Альянс

Банкоматы каких банков позволяют снимать без комиссии проценты по депозиту?
Incasso
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