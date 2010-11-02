vollena71 написав:BankAlliance А где тарифы на карты под депозит? С этой страницы https://bankalliance.ua/cards/personal посылает на зарплатные. И что можете сказать про пополнение депозитов через мобильное приложение?
Дасс, куда-то подевался старый добрый xls-файл со всеми тарифами. У них же как таковой отдельно карты под депозит нет. Просто в зависимости от суммы депо выпускают нашару Мастер Debit или Standard или Platinum. Пополнение этих карт нашару ток налом или манисендом, СЭП за -0.5% зачисляют. Депо спокойно нашару пополняются СЭПом. А вот из ИБ не пробовал пополнять
vollena71 написав:BankAlliance А где тарифы на карты под депозит? С этой страницы https://bankalliance.ua/cards/personal посылает на зарплатные. И что можете сказать про пополнение депозитов через мобильное приложение?
Дасс, куда-то подевался старый добрый xls-файл со всеми тарифами. У них же как таковой отдельно карты под депозит нет. Просто в зависимости от суммы депо выпускают нашару Мастер Debit или Standard или Platinum. Пополнение этих карт нашару ток налом или манисендом, СЭП за -0.5% зачисляют. Депо спокойно нашару пополняются СЭПом. А вот из ИБ не пробовал пополнять
То Квесторе_поверні написал что снятие раз месяц, а мне помнится что 2, хотела проверить. По ссылке тарифы с четким заголовком про зарплатные проекты. А депо у меня валютный, Ощадный+, хотела %% докинуть к телу, а не тут то было. Мелочь, но порядок должен быть