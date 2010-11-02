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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:51

  vollena71 написав:BankAlliance
А где тарифы на карты под депозит? С этой страницы
https://bankalliance.ua/cards/personal посылает на зарплатные.
И что можете сказать про пополнение депозитов через мобильное приложение?

Дасс, куда-то подевался старый добрый xls-файл со всеми тарифами.
У них же как таковой отдельно карты под депозит нет. Просто в зависимости от суммы депо выпускают нашару Мастер Debit или Standard или Platinum.
Пополнение этих карт нашару ток налом или манисендом, СЭП за -0.5% зачисляют.
Депо спокойно нашару пополняются СЭПом. А вот из ИБ не пробовал пополнять
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:08

  clientage написав:
  vollena71 написав:BankAlliance
А где тарифы на карты под депозит? С этой страницы
https://bankalliance.ua/cards/personal посылает на зарплатные.
И что можете сказать про пополнение депозитов через мобильное приложение?

Дасс, куда-то подевался старый добрый xls-файл со всеми тарифами.
У них же как таковой отдельно карты под депозит нет. Просто в зависимости от суммы депо выпускают нашару Мастер Debit или Standard или Platinum.
Пополнение этих карт нашару ток налом или манисендом, СЭП за -0.5% зачисляют.
Депо спокойно нашару пополняются СЭПом. А вот из ИБ не пробовал пополнять

То Квесторе_поверні написал что снятие раз месяц, а мне помнится что 2, хотела проверить. По ссылке тарифы с четким заголовком про зарплатные проекты.
А депо у меня валютный, Ощадный+, хотела %% докинуть к телу, а не тут то было. Мелочь, но порядок должен быть :)
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:10

  clientage написав:
Депо спокойно нашару пополняются СЭПом. А вот из ИБ не пробовал пополнять


А при открытии нового депо овера не было?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:24

  Aps написав:
  clientage написав:
Депо спокойно нашару пополняются СЭПом. А вот из ИБ не пробовал пополнять


А при открытии нового депо овера не было?

Отада, в последнююю ночь? Не было :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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