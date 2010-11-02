vollena71 написав:BankAlliance А где тарифы на карты под депозит? С этой страницы https://bankalliance.ua/cards/personal посылает на зарплатные. И что можете сказать про пополнение депозитов через мобильное приложение?
Дасс, куда-то подевался старый добрый xls-файл со всеми тарифами. У них же как таковой отдельно карты под депозит нет. Просто в зависимости от суммы депо выпускают нашару Мастер Debit или Standard или Platinum. Пополнение этих карт нашару ток налом или манисендом, СЭП за -0.5% зачисляют. Депо спокойно нашару пополняются СЭПом. А вот из ИБ не пробовал пополнять
vollena71 написав:BankAlliance А где тарифы на карты под депозит? С этой страницы https://bankalliance.ua/cards/personal посылает на зарплатные. И что можете сказать про пополнение депозитов через мобильное приложение?
Дасс, куда-то подевался старый добрый xls-файл со всеми тарифами. У них же как таковой отдельно карты под депозит нет. Просто в зависимости от суммы депо выпускают нашару Мастер Debit или Standard или Platinum. Пополнение этих карт нашару ток налом или манисендом, СЭП за -0.5% зачисляют. Депо спокойно нашару пополняются СЭПом. А вот из ИБ не пробовал пополнять
То Квесторе_поверні написал что снятие раз месяц, а мне помнится что 2, хотела проверить. По ссылке тарифы с четким заголовком про зарплатные проекты. А депо у меня валютный, Ощадный+, хотела %% докинуть к телу, а не тут то было. Мелочь, но порядок должен быть
vollena71 написав:То Квесторе_поверні написал что снятие раз месяц, а мне помнится что 2, хотела проверить. По ссылке тарифы с четким заголовком про зарплатные проекты. А депо у меня валютный, Ощадный+, хотела %% докинуть к телу, а не тут то было. Мелочь, но порядок должен быть
4 Видача готівкових грошових коштів в Україні: 4.1 В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" без використання ПК не тарифікується 4.2 В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" за допомогою ПК не тарифікується - 4.3 Через мережу банкоматів-партерів "ЄВРОНЕТ" не тарифікується 4.4 Через установи та банкомати інших банків в Україні: перші дві операції протягом календарного місяця не тарифікується третя та наступні операції протягом календарного місяця 1% + 5,00 грн.
vollena71 написав:BankAlliance А где тарифы на карты под депозит? С этой страницы https://bankalliance.ua/cards/personal посылает на зарплатные. И что можете сказать про пополнение депозитов через мобильное приложение?
Дасс, куда-то подевался старый добрый xls-файл со всеми тарифами. У них же как таковой отдельно карты под депозит нет. Просто в зависимости от суммы депо выпускают нашару Мастер Debit или Standard или Platinum. Пополнение этих карт нашару ток налом или манисендом, СЭП за -0.5% зачисляют. Депо спокойно нашару пополняются СЭПом. А вот из ИБ не пробовал пополнять
То Квесторе_поверні написал что снятие раз месяц, а мне помнится что 2, хотела проверить. По ссылке тарифы с четким заголовком про зарплатные проекты. А депо у меня валютный, Ощадный+, хотела %% докинуть к телу, а не тут то было. Мелочь, но порядок должен быть
А може третя особа валютний депо з паспортом поповнити? Безоплатно?
Може у Вас ліміт на поповнення спрацював, який він тут доречі?
А пролонгація депо тут як працює, тільки заявою? Чи можна у день закінчення депо забрати його, якщо лонгація завчасно не була відключена?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
vollena71 написав:BankAlliance А где тарифы на карты под депозит? С этой страницы https://bankalliance.ua/cards/personal посылает на зарплатные. И что можете сказать про пополнение депозитов через мобильное приложение?
vollena71 написав:То Квесторе_поверні написал что снятие раз месяц, а мне помнится что 2, хотела проверить. По ссылке тарифы с четким заголовком про зарплатные проекты. А депо у меня валютный, Ощадный+, хотела %% докинуть к телу, а не тут то было. Мелочь, но порядок должен быть
4 Видача готівкових грошових коштів в Україні: 4.1 В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" без використання ПК не тарифікується 4.2 В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" за допомогою ПК не тарифікується - 4.3 Через мережу банкоматів-партерів "ЄВРОНЕТ" не тарифікується 4.4 Через установи та банкомати інших банків в Україні: перші дві операції протягом календарного місяця не тарифікується третя та наступні операції протягом календарного місяця 1% + 5,00 грн.
ПС. ОфПреду. Оте Партеры могут и обидеться
спасибо( тоже поправили, показал ответственным коллегам
vollena71 написав:BankAlliance А где тарифы на карты под депозит? С этой страницы https://bankalliance.ua/cards/personal посылает на зарплатные. И что можете сказать про пополнение депозитов через мобильное приложение?
Дасс, куда-то подевался старый добрый xls-файл со всеми тарифами. У них же как таковой отдельно карты под депозит нет. Просто в зависимости от суммы депо выпускают нашару Мастер Debit или Standard или Platinum. Пополнение этих карт нашару ток налом или манисендом, СЭП за -0.5% зачисляют. Депо спокойно нашару пополняются СЭПом. А вот из ИБ не пробовал пополнять
То Квесторе_поверні написал что снятие раз месяц, а мне помнится что 2, хотела проверить. По ссылке тарифы с четким заголовком про зарплатные проекты. А депо у меня валютный, Ощадный+, хотела %% докинуть к телу, а не тут то было. Мелочь, но порядок должен быть
Видача готівкових грошових коштів в Україні: 1. "Через установи та банкомати інших банків в Україні:перші дві операції протягом календарного місяця - не тарифікується"
2. В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" без використання ПК В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" за допомогою ПК Через мережу банкоматів-партерів "ЄВРОНЕТ" не тарифікується
vollena71 написав:И что можете сказать про пополнение депозитов через мобильное приложение? А депо у меня валютный, Ощадный+, хотела %% докинуть к телу, а не тут то было. Мелочь, но порядок должен быть
Видача готівкових грошових коштів в Україні:
Меня больше вопрос про пополнение депозита интересует