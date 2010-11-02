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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:51

  vollena71 написав:BankAlliance
А где тарифы на карты под депозит? С этой страницы
https://bankalliance.ua/cards/personal посылает на зарплатные.
И что можете сказать про пополнение депозитов через мобильное приложение?

Дасс, куда-то подевался старый добрый xls-файл со всеми тарифами.
У них же как таковой отдельно карты под депозит нет. Просто в зависимости от суммы депо выпускают нашару Мастер Debit или Standard или Platinum.
Пополнение этих карт нашару ток налом или манисендом, СЭП за -0.5% зачисляют.
Депо спокойно нашару пополняются СЭПом. А вот из ИБ не пробовал пополнять
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:08

  clientage написав:
  vollena71 написав:BankAlliance
А где тарифы на карты под депозит? С этой страницы
https://bankalliance.ua/cards/personal посылает на зарплатные.
И что можете сказать про пополнение депозитов через мобильное приложение?

Дасс, куда-то подевался старый добрый xls-файл со всеми тарифами.
У них же как таковой отдельно карты под депозит нет. Просто в зависимости от суммы депо выпускают нашару Мастер Debit или Standard или Platinum.
Пополнение этих карт нашару ток налом или манисендом, СЭП за -0.5% зачисляют.
Депо спокойно нашару пополняются СЭПом. А вот из ИБ не пробовал пополнять

То Квесторе_поверні написал что снятие раз месяц, а мне помнится что 2, хотела проверить. По ссылке тарифы с четким заголовком про зарплатные проекты.
А депо у меня валютный, Ощадный+, хотела %% докинуть к телу, а не тут то было. Мелочь, но порядок должен быть :)
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:10

  clientage написав:
Депо спокойно нашару пополняются СЭПом. А вот из ИБ не пробовал пополнять


А при открытии нового депо овера не было?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:24

  Aps написав:
  clientage написав:
Депо спокойно нашару пополняются СЭПом. А вот из ИБ не пробовал пополнять


А при открытии нового депо овера не было?

Отада, в последнююю ночь? Не было :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:25

Re: Банк Альянс

  vollena71 написав:То Квесторе_поверні написал что снятие раз месяц, а мне помнится что 2, хотела проверить. По ссылке тарифы с четким заголовком про зарплатные проекты.
А депо у меня валютный, Ощадный+, хотела %% докинуть к телу, а не тут то было. Мелочь, но порядок должен быть

4 Видача готівкових грошових коштів в Україні:
4.1 В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" без використання ПК не тарифікується
4.2 В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" за допомогою ПК не тарифікується -
4.3 Через мережу банкоматів-партерів "ЄВРОНЕТ" не тарифікується
4.4 Через установи та банкомати інших банків в Україні:
перші дві операції протягом календарного місяця не тарифікується
третя та наступні операції протягом календарного місяця 1% + 5,00 грн.

ПС. ОфПреду. Оте Партеры могут и обидеться :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:32

  vollena71 написав:
  clientage написав:
  vollena71 написав:BankAlliance
А где тарифы на карты под депозит? С этой страницы
https://bankalliance.ua/cards/personal посылает на зарплатные.
И что можете сказать про пополнение депозитов через мобильное приложение?

Дасс, куда-то подевался старый добрый xls-файл со всеми тарифами.
У них же как таковой отдельно карты под депозит нет. Просто в зависимости от суммы депо выпускают нашару Мастер Debit или Standard или Platinum.
Пополнение этих карт нашару ток налом или манисендом, СЭП за -0.5% зачисляют.
Депо спокойно нашару пополняются СЭПом. А вот из ИБ не пробовал пополнять

То Квесторе_поверні написал что снятие раз месяц, а мне помнится что 2, хотела проверить. По ссылке тарифы с четким заголовком про зарплатные проекты.
А депо у меня валютный, Ощадный+, хотела %% докинуть к телу, а не тут то было. Мелочь, но порядок должен быть :)

А може третя особа валютний депо з паспортом поповнити? Безоплатно?

Може у Вас ліміт на поповнення спрацював, який він тут доречі?

А пролонгація депо тут як працює, тільки заявою? Чи можна у день закінчення депо забрати його, якщо лонгація завчасно не була відключена?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:43

  vollena71 написав:BankAlliance
А где тарифы на карты под депозит? С этой страницы
https://bankalliance.ua/cards/personal посылает на зарплатные.
И что можете сказать про пополнение депозитов через мобильное приложение?


добрый день. извините, все поправили.

https://bankalliance.ua/pages/cards/per ... %D0%99.PDF
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:44

  clientage написав:
  vollena71 написав:То Квесторе_поверні написал что снятие раз месяц, а мне помнится что 2, хотела проверить. По ссылке тарифы с четким заголовком про зарплатные проекты.
А депо у меня валютный, Ощадный+, хотела %% докинуть к телу, а не тут то было. Мелочь, но порядок должен быть

4 Видача готівкових грошових коштів в Україні:
4.1 В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" без використання ПК не тарифікується
4.2 В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" за допомогою ПК не тарифікується -
4.3 Через мережу банкоматів-партерів "ЄВРОНЕТ" не тарифікується
4.4 Через установи та банкомати інших банків в Україні:
перші дві операції протягом календарного місяця не тарифікується
третя та наступні операції протягом календарного місяця 1% + 5,00 грн.

ПС. ОфПреду. Оте Партеры могут и обидеться :)


спасибо(
тоже поправили, показал ответственным коллегам
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:48

  vollena71 написав:
  clientage написав:
  vollena71 написав:BankAlliance
А где тарифы на карты под депозит? С этой страницы
https://bankalliance.ua/cards/personal посылает на зарплатные.
И что можете сказать про пополнение депозитов через мобильное приложение?

Дасс, куда-то подевался старый добрый xls-файл со всеми тарифами.
У них же как таковой отдельно карты под депозит нет. Просто в зависимости от суммы депо выпускают нашару Мастер Debit или Standard или Platinum.
Пополнение этих карт нашару ток налом или манисендом, СЭП за -0.5% зачисляют.
Депо спокойно нашару пополняются СЭПом. А вот из ИБ не пробовал пополнять

То Квесторе_поверні написал что снятие раз месяц, а мне помнится что 2, хотела проверить. По ссылке тарифы с четким заголовком про зарплатные проекты.
А депо у меня валютный, Ощадный+, хотела %% докинуть к телу, а не тут то было. Мелочь, но порядок должен быть :)


Видача готівкових грошових коштів в Україні:
1. "Через установи та банкомати інших банків в Україні:перші дві операції протягом календарного місяця - не тарифікується"


2.
В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" без використання ПК
В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" за допомогою ПК
Через мережу банкоматів-партерів "ЄВРОНЕТ"
не тарифікується
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:50

  BankAlliance написав:
  vollena71 написав:И что можете сказать про пополнение депозитов через мобильное приложение?
А депо у меня валютный, Ощадный+, хотела %% докинуть к телу, а не тут то было. Мелочь, но порядок должен быть :)

Видача готівкових грошових коштів в Україні:

Меня больше вопрос про пополнение депозита интересует :)
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
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