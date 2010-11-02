Дякую шо поправили...був не правий.
Два рази банкомати не партери видають нал без комісії.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 12:50
Re: Банк Альянс
Дякую шо поправили...був не правий.
Два рази банкомати не партери видають нал без комісії.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 05 лют, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 12:52
Ньюанс , на АТМ обязательно должна быть наклейка ЕВРОНЕТ , а то смотри пункт 4.4 , даже если партнер.
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:18
Re: Банк Альянс
А у того ЕВРОНЕТ СВОЕЙ комисс то нет? А то може там своя комисс, а от Альянса комисс нет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:34
Шо вы сказали я не зрозумів , но если на банкомате партнёра нету наклейки Евронет то этот банкомат не партнёр нам , если больше двух то будет комиссия : - своя , твоя , его , наша , хз - но снимут с тебя-меня .
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