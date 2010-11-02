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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:50

Re: Банк Альянс

  vollena71 написав:То Квесторе_поверні написал что снятие раз месяц,

Дякую шо поправили...був не правий.
Два рази банкомати не партери видають нал без комісії. :)
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 05 лют, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:52

  clientage написав:
  vollena71 написав:То Квесторе_поверні написал что снятие раз месяц, а мне помнится что 2, хотела проверить. По ссылке тарифы с четким заголовком про зарплатные проекты.
А депо у меня валютный, Ощадный+, хотела %% докинуть к телу, а не тут то было. Мелочь, но порядок должен быть

4 Видача готівкових грошових коштів в Україні:
4.1 В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" без використання ПК не тарифікується
4.2 В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" за допомогою ПК не тарифікується -
4.3 Через мережу банкоматів-партерів "ЄВРОНЕТ" не тарифікується
4.4 Через установи та банкомати інших банків в Україні:
перші дві операції протягом календарного місяця не тарифікується
третя та наступні операції протягом календарного місяця 1% + 5,00 грн.

ПС. ОфПреду. Оте Партеры могут и обидеться :)

Ньюанс , на АТМ обязательно должна быть наклейка ЕВРОНЕТ , а то смотри пункт 4.4 , даже если партнер.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:18

Re: Банк Альянс

  Vadim V написав:Ньюанс , на АТМ обязательно должна быть наклейка ЕВРОНЕТ , а то смотри пункт 4.4 , даже если партнер.

А у того ЕВРОНЕТ СВОЕЙ комисс то нет? А то може там своя комисс, а от Альянса комисс нет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:34

  clientage написав:
  Vadim V написав:Ньюанс , на АТМ обязательно должна быть наклейка ЕВРОНЕТ , а то смотри пункт 4.4 , даже если партнер.

А у того ЕВРОНЕТ СВОЕЙ комисс то нет? А то може там своя комисс, а от Альянса комисс нет :)

Шо вы сказали я не зрозумів , но если на банкомате партнёра нету наклейки Евронет то этот банкомат не партнёр нам :mrgreen: , если больше двух то будет комиссия : - своя , твоя , его , наша , хз - но снимут с тебя-меня :mrgreen: .
Vadim V
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Коллеги, выплата ежемесячных %% в грн - в день открытия или первый рабочий?
la9
 
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по депозитам - в день открытия
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ukrprom2014
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