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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:50
vollena71 написав:
То Квесторе_поверні написал что снятие раз месяц,
Дякую шо поправили...був не правий.
Два рази банкомати не партери видають нал без комісії.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 05 лют, 2020 12:52
clientage написав: vollena71 написав:
То Квесторе_поверні написал что снятие раз месяц, а мне помнится что 2, хотела проверить. По ссылке тарифы с четким заголовком про зарплатные проекты.
А депо у меня валютный, Ощадный+, хотела %% докинуть к телу, а не тут то было. Мелочь, но порядок должен быть
4 Видача готівкових грошових коштів в Україні:
4.1 В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" без використання ПК не тарифікується
4.2 В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" за допомогою ПК не тарифікується -4.3 Через мережу банкоматів-партерів "ЄВРОНЕТ" не тарифікується
4.4 Через установи та банкомати інших банків в Україні:
перші дві операції протягом календарного місяця не тарифікується
третя та наступні операції протягом календарного місяця 1% + 5,00 грн.
ПС. ОфПреду. Оте Партеры могут и обидеться
Ньюанс , на АТМ обязательно должна быть наклейка ЕВРОНЕТ , а то смотри пункт 4.4 , даже если партнер.
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Vadim V
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:18
Vadim V написав:
Ньюанс , на АТМ обязательно должна быть наклейка ЕВРОНЕТ , а то смотри пункт 4.4 , даже если партнер.
А у того ЕВРОНЕТ СВОЕЙ комисс то нет? А то може там своя комисс, а от Альянса комисс нет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 05 лют, 2020 19:34
clientage написав: Vadim V написав:
Ньюанс , на АТМ обязательно должна быть наклейка ЕВРОНЕТ , а то смотри пункт 4.4 , даже если партнер.
А у того ЕВРОНЕТ СВОЕЙ комисс то нет? А то може там своя комисс, а от Альянса комисс нет
Шо вы сказали я не зрозумів , но если на банкомате партнёра нету наклейки Евронет то этот банкомат не партнёр нам
, если больше двух то будет комиссия : - своя , твоя , его , наша , хз - но снимут с тебя-меня
.
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Vadim V
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Додано: Сер 05 лют, 2020 22:40
Коллеги, выплата ежемесячных %% в грн - в день открытия или первый рабочий?
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la9
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Додано: Сер 05 лют, 2020 22:59
la9
по депозитам - в день открытия
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Сер 05 лют, 2020 23:00
rollo
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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