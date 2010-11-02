Дякую шо поправили...був не правий.
Два рази банкомати не партери видають нал без комісії.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:50
Re: Банк Альянс
Дякую шо поправили...був не правий.
Два рази банкомати не партери видають нал без комісії.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 05 лют, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:52
Ньюанс , на АТМ обязательно должна быть наклейка ЕВРОНЕТ , а то смотри пункт 4.4 , даже если партнер.
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:18
Re: Банк Альянс
А у того ЕВРОНЕТ СВОЕЙ комисс то нет? А то може там своя комисс, а от Альянса комисс нет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:34
Шо вы сказали я не зрозумів , но если на банкомате партнёра нету наклейки Евронет то этот банкомат не партнёр нам , если больше двух то будет комиссия : - своя , твоя , его , наша , хз - но снимут с тебя-меня .
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:40
Коллеги, выплата ежемесячных %% в грн - в день открытия или первый рабочий?
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:59
la9
по депозитам - в день открытия
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Чет 06 лют, 2020 06:22
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 лют, 2020 09:48
У гривнях у перший робочий виплатили.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Чет 06 лют, 2020 09:50
А чого гадати, це ж не кофейна гуща,
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:10
Не знайшов.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|