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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:17
kreuz написав: la9 написав:
Коллеги, выплата ежемесячных %% в грн - в день открытия или первый рабочий?
У гривнях у перший робочий виплатили.
Проценты (валюта и гривна) выплачиваются в первый рабочий день месяца. Проверено.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:15
anikola13 написав: kreuz написав: la9 написав:
Коллеги, выплата ежемесячных %% в грн - в день открытия или первый рабочий?
У гривнях у перший робочий виплатили.
Проценты (валюта и гривна) выплачиваются в первый рабочий день месяца. Проверено.
Саме так...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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