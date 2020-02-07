|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:17
kreuz написав: la9 написав:
Коллеги, выплата ежемесячных %% в грн - в день открытия или первый рабочий?
У гривнях у перший робочий виплатили.
Проценты (валюта и гривна) выплачиваются в первый рабочий день месяца. Проверено.
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 761
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:15
anikola13 написав: kreuz написав: la9 написав:
Коллеги, выплата ежемесячных %% в грн - в день открытия или первый рабочий?
У гривнях у перший робочий виплатили.
Проценты (валюта и гривна) выплачиваются в первый рабочий день месяца. Проверено.
Саме так...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32213
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1635 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:08
kreuz написав: vollena71 написав: clientage написав:
Дасс, куда-то подевался старый добрый xls-файл со всеми тарифами.
У них же как таковой отдельно карты под депозит нет. Просто в зависимости от суммы депо выпускают нашару Мастер Debit или Standard или Platinum.
Пополнение этих карт нашару ток налом или манисендом, СЭП за -0.5% зачисляют.
Депо спокойно нашару пополняются СЭПом. А вот из ИБ не пробовал пополнять
То Квесторе_поверні
написал что снятие раз месяц, а мне помнится что 2, хотела проверить. По ссылке тарифы с четким заголовком про зарплатные проекты.
А депо у меня валютный, Ощадный+, хотела %% докинуть к телу, а не тут то было. Мелочь, но порядок должен быть
А може третя особа валютний депо з паспортом поповнити? Безоплатно?
Може у Вас ліміт на поповнення спрацював, який він тут доречі?
А пролонгація депо тут як працює, тільки заявою? Чи можна у день закінчення депо забрати його, якщо лонгація завчасно не була відключена?
Розповім, що вдалося вияснити.
Отже, валютний депо третя особа може поповнити лише за нотаріальною довіркою.
Пролонгація депо вмикається або ні прямо в договорі, потім можна додатковою угодою це змінити начебто до передостаннього дня включно. Але лояльність за лонгацію або перерозміщення тут однакова, тому краще лонгацію вимикати одразу як на мене...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 2205
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:31
kreuz написав:
лонгацію вимикати одразу як на мене.
100%
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 529
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:13
ukrprom2014 написав: kreuz написав:
лонгацію вимикати одразу як на мене.
100%
В кого є багато депо в різних банках лонгація дозволяє лишній раз не відвідувати банку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32213
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1635 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:46
kreuz написав:
тому краще лонгацію вимикати одразу як на мене...
і не шкода вам Карпат... (
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7510
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|81428
|9611016
|
П'ят 07 лют, 2020 22:40
mustbe
|
|1824
|13200
|
|
|15380
|2124876
|
|