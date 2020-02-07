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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:17

  kreuz написав:
  la9 написав:Коллеги, выплата ежемесячных %% в грн - в день открытия или первый рабочий?

У гривнях у перший робочий виплатили.

Проценты (валюта и гривна) выплачиваются в первый рабочий день месяца. Проверено.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:15

  anikola13 написав:
  kreuz написав:
  la9 написав:Коллеги, выплата ежемесячных %% в грн - в день открытия или первый рабочий?

У гривнях у перший робочий виплатили.

Проценты (валюта и гривна) выплачиваются в первый рабочий день месяца. Проверено.

Саме так...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:08

  kreuz написав:
  vollena71 написав:
  clientage написав:Дасс, куда-то подевался старый добрый xls-файл со всеми тарифами.
У них же как таковой отдельно карты под депозит нет. Просто в зависимости от суммы депо выпускают нашару Мастер Debit или Standard или Platinum.
Пополнение этих карт нашару ток налом или манисендом, СЭП за -0.5% зачисляют.
Депо спокойно нашару пополняются СЭПом. А вот из ИБ не пробовал пополнять

То Квесторе_поверні написал что снятие раз месяц, а мне помнится что 2, хотела проверить. По ссылке тарифы с четким заголовком про зарплатные проекты.
А депо у меня валютный, Ощадный+, хотела %% докинуть к телу, а не тут то было. Мелочь, но порядок должен быть :)

А може третя особа валютний депо з паспортом поповнити? Безоплатно?

Може у Вас ліміт на поповнення спрацював, який він тут доречі?

А пролонгація депо тут як працює, тільки заявою? Чи можна у день закінчення депо забрати його, якщо лонгація завчасно не була відключена?

Розповім, що вдалося вияснити.

Отже, валютний депо третя особа може поповнити лише за нотаріальною довіркою.

Пролонгація депо вмикається або ні прямо в договорі, потім можна додатковою угодою це змінити начебто до передостаннього дня включно. Але лояльність за лонгацію або перерозміщення тут однакова, тому краще лонгацію вимикати одразу як на мене...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:31

Re: Банк Альянс

  kreuz написав:лонгацію вимикати одразу як на мене.

100%
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:13

  ukrprom2014 написав:
  kreuz написав:лонгацію вимикати одразу як на мене.

100%

В кого є багато депо в різних банках лонгація дозволяє лишній раз не відвідувати банку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:46

Re: Банк Альянс

  kreuz написав:тому краще лонгацію вимикати одразу як на мене...


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greenozon
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